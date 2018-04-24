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Парк «Дружба» приглашает в гости
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Парк «Дружба» приглашает в гости 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса park-druzhba.ru  Парк культуры и отдыха «Дружба» открывает в этом году свой юбилейный 50-й весенне-летний сезон.
В первые майские дни для жителей и гостей города парк подготовил веселые интерактивные игры на свежем воздухе, весенние концерты, спортивные развлечения, творческие мастер-классы, ярмарку мастеров, оригинальную фотозону и многое другое.
Уже 1-го мая праздник начнется в 11:30 интерактивной программой «Яркое детство» с разнообразными конкурсами, играми и призами. Затем ребята отправятся в увлекательное путешествие — детский экоквест «Секрет гусеницы».
С главной сцены парка своими выступлениями гостей порадуют Алексей Молдалиев, Сергей Артемьев, дуэт ИванОльга и «Небеса», учащиеся детской школы хореографии и искусств №1 областного центра.
В течение дня посетители парка смогут принять участие в творческих мастер-классах мастеров и специалистов детских центров «Мастерка» и «Азбука детства», купить красивые поделки на ярмарке и получить массу впечатлений от разнообразных развлечений.
В завершении праздника состоится открытый урок игры на этнических барабанах «НабарабаН» и танцевальная программа для отдыхающих «Хорошее настроение».
2 мая любителей спорта и здорового образа жизни ждет увлекательная спортивно-развлекательная программа. Центр гармоничного развития «Здесь и сейчас» покажет мастер-класс по суставной гимнастике, дыхательным практикам, цигуну и скандинавской ходьбе.
Спортивный центр «Росич» проведет открытую тренировку по функциональной подготовке и народные забавы с конкурсами и подарками для зрителей.
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