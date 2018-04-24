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Группа «НАИВ» готова «зажечь» в Краснодаре
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Группа «НАИВ» готова «зажечь» в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 24 апр. — Новая Кубань. «НАИВ» — не просто музыкальный коллектив. Деятельность ансамбля дает людям нечто большее, чем песни с недвусмысленным содержанием. Знаменитая «четверка» в настоящий момент выглядит индикатором протеста и не планирует скрывать своего отношения к происходящему в стране.
Уже в ближайшую субботу группа, ведомая Александром «Чачей» Ивановым, поделится соображениями насчет «чахнущей» современности с краснодарской публикой. Помимо всего прочего, легенды отечественного панк-рока представят кубанским поклонникам новый альбом. Релиз под названием «Make NAÏVE great again» готов стать рупором недовольства и предложить слушателям некую альтернативу.
Тем не менее говорить, что сочинения «Чачи» и компании держатся исключительно на идеологическом бунтарстве, не вполне корректно. 28-го апреля со сцены «The Rock Bar» прозвучат не только недавние «пьесы», но и композиции, сделавшие квартет неотъемлемой частью российского рок-пантеона.
Словом, ребята не собираются на пенсию и не прекращают волновать сердца неравнодушной аудитории. Ироничное заглавие «крайней» «пластинки» не слишком правдиво, поскольку величие приходит раз и навсегда — потерять его невозможно. Тридцатилетнее нахождение на передовой лучше всяких слов показывает истинный масштаб незаурядной «банды».
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