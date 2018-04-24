В Совете Федерации подведут итоги мониторинга строительства детских больниц в регионах

На совещании Совета по региональному здравоохранению при палате регионов сенаторы проведут сравнительный анализ: сколько детских больниц требуется каждому субъекту и сколько работает. Планируется, что особенное внимание участники совещания уделят вопросам реконструкции и капитального ремонта медучреждений.

Галина Карелова. Кроме того, члены палаты регионов обсудят вопросы формирования дифференцированных нормативов финансового обеспечения территориальных программ ОМС с учетом региональных особенностей. Проведёт рабочее совещание вице-спикер Совета Федерации

Программа строительства детских больниц поликлиник в регионах находится под личным контролем председателя палаты Валентины Матвиенко . На первом заседании Совета по региональному здравоохранению, которое состоялось 7 февраля 2018 года, спикер Совета Федерации предложила расширить программу по развитию материально-технической базы детских поликлиник на детские больницы и составить неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению.

По данным Минздрава, сегодня детские региональные больницы отсутствуют в 17 субъектах Федерации, 48 процентов всех больниц в регионах не отвечают современным требованиям, 425 нуждаются в капитальном ремонте.

Программа строительства и реконструкции детских больниц будет реализована в рамках Десятилетия детства (2018 — 2027 годы).