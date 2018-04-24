Ещё
В Совете Федерации подведут итоги мониторинга строительства детских больниц в регионах
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Совете Федерации подведут итоги мониторинга строительства детских больниц в регионах 

Парламентская газета 54 минуты назад
Фото: Парламентская газета
На совещании Совета по региональному здравоохранению при палате регионов сенаторы проведут сравнительный анализ: сколько детских больниц требуется каждому субъекту и сколько работает. Планируется, что особенное внимание участники совещания уделят вопросам реконструкции и капитального ремонта медучреждений.
Кроме того, члены палаты регионов обсудят вопросы формирования дифференцированных нормативов финансового обеспечения территориальных программ ОМС с учетом региональных особенностей. Проведёт рабочее совещание вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Программа строительства детских больниц поликлиник в регионах находится под личным контролем председателя палаты Валентины Матвиенко. На первом заседании Совета по региональному здравоохранению, которое состоялось 7 февраля 2018 года, спикер Совета Федерации предложила расширить программу по развитию материально-технической базы детских поликлиник на детские больницы и составить неформальный рейтинг губернаторов по их отношению к детскому здравоохранению.
По данным Минздрава, сегодня детские региональные больницы отсутствуют в 17 субъектах Федерации, 48 процентов всех больниц в регионах не отвечают современным требованиям, 425 нуждаются в капитальном ремонте.
Программа строительства и реконструкции детских больниц будет реализована в рамках Десятилетия детства (2018 — 2027 годы).
Парламентская газета: последние новости
Кто родился 21 апреля Матвиенко совершит рабочую поездку в Смоленскую область Матвиенко посоветовала уделять больше внимания региональным вопросам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Последний герой»: что стало с участниками20
Заброшенные места, вызывающие ужас1
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
Нина Дорошина: неожиданные факты об актрисе18
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
00:31
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой
Кино
01:54
Реакции ноль: как смотрят шоу в КНДР
Концерты
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение