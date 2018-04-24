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Самые необычные памятники Москвы
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Самые необычные памятники Москвы 

Свободная пресса 40 минут назад
Фото: Свободная пресса
Забавные и серьезные, исключительные и экзотические, оригинальные и диковинные — эти слова можно отнести к любому из памятников, перечисленных в списке. Некоторые установлены на центральных аллеях города, другие прячутся во дворах — они вызывают разные эмоции, но никого не оставляют равнодушным.
Возьмем, к примеру, памятник Доценту, установленный на улице Мосфильмовская в Москве. Фильм «Джентльмены удачи» побил в стране рекорды проката, выражения из ленты вошли во все идиоматические словари русского языка, а роль директора детского сада/вора-рецидивиста обессмертила актера Евгения Леонова. Перед скульптором Еленой Чернышовой стояла сложная задача — изобразить добряка в образе бандита. Результат превзошел ожидания — памятник на мосфильмовской Аллее звезд — один из любимых экспонатов; людская молва даже приписала ему народную примету — кто потрет пальцы и нос герои — того воры обойдут стороной.
Или громадная двенадцатиметровая конструкция в виде бутылки, набитая искореженными останками машин не пережившими ДТП на Краснопресненской набережной. Борьба с нарушителями дорожного движения на психологическом уровне — действенный способ навести порядок на дорогах. Для спасения человеческих жизней все средства хороши — так решили создатели этой социальной инсталляции «Выпил — не заводись!»
А какой профессии посвящено большое количество памятников? Конечно, дворнику! Это очень распространенный герой городских скульптур. Памятник дворнику можно увидеть на улицах Читы, Великого Новгорода, Уфы и Москвы. Памятник бывшему мэру Москвы Юрию Лужкову-дворнику можно увидеть в галерее искусств автора изваяния Зураба Церетели на Пречистенке.
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