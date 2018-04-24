Жителей Карелии ждут новшества в праздновании 9 мая

Власти местного самоуправления отчитались по вопросу подготовки к празднованию дня Победы.

В пятницу в Центре ГИМС МЧС России по Республике Карелия состоялось селекторное совещание с представителями органов местного самоуправления по вопросу подготовки к празднованию 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Поскольку Президентом России этот год объявлен в стране Годом добровольчества, то к празднику привлекут большое число волонтеров, которые пройдут предварительное обучение.

Кроме того, помимо традиционных республиканских и всероссийских акций в районах и городских округах будут организованы новые мероприятия для жителей. Так, в Калевальском районе в рамках акции «Георгиевская ленточка» волонтеры помимо лент будут раздавать информационные листовки с именами героев Советского Союза, в честь которых названы улицы в поселке.

Праздничное шествие к воинскому захоронению «Братская могила» возглавит отряд барабанщиков районного Дома детского творчества.

В Кондопожском районе пройдет VI районный Фестиваль песен о войне «Фронтовой привал», состоится мотопробег по маршруту Кондопога — заповедник Кивач — Повенец — Кондопога. В Питкярантском — велопробег по местам воинских захоронений и второй песенный флэшмоб «День Победы». 5 мая в 12:00 на станции Орзега Прионежского района пройдет церемония перезахоронения останков воинов, погибших при защите Отечества.

В Костомукше впервые будет реализован фото-проект «Живая Победа», пройдет показ спектакля под открытым небом по повести костомукшского поисковика. В Пудожском районе состоится встреча трех поколений — ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов войны в Афганистане и школьников, пройдет районный фестиваль песен из военных кинофильмов