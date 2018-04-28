В нижегородском парке Победы появятся новые экспонаты

В нижегородский парк Победы на Гребном канале планируют привезти новые образцы военной техники и тренажеров. Об этом на встрече мэра Нижнего Новгорода Владимир Панов с представителями городских ветеранских организаций рассказал недавно назначенный директор парка Сергей Патлань.

Последний раз экспозицию обновляли в 2016 году, сейчас она насчитывает 46 единиц техники.

«Чтобы исправить ситуацию, сейчас прорабатывается соглашение с московским парком «Патриот», который знаменит своей богатой музейной коллекцией», — заявил директор.

Для удобства горожан (некоторые жалуются на удаленность парка) планируют продлить некоторые маршруты до парка. Владимир Панов поручил профильному департаменту проработать этот вопрос. Кроме того, по поручению мэра, там проведут ремонт окопных сооружений для проведения исторических реконструкций.

На встрече также рассмотрели возможность создания на территории Парка Победы закрытой экспозиции — военного музея.

Кстати

В нижегородском парке Победы по проекту «Знамя Победы» планируют установить флагшток со Знаменем Победы.

Как рассказал директор департамента общественных отношений администрации Нижнего Новгорода Роман Амбарцумян, проект реализуется в России с 2015 года, его курируют члены Общественной палаты РФ : известный ученый и популяризатор науки Николай Дроздов и Герой России Вячеслав Бочаров . Одной из самых известных акций программы стала установка Знамени Победы на Северном полюсе в 2016 году.

Кроме того, на городском портале нижнийновгород.рф с 7 по 12 мая будет развернута информационная кампания — члены городского ветеранского совета расскажут истории жизни Героев России и СССР.