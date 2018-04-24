В омском историческом парке проведут тематические экскурсии ко Дню Победы

Об этом сообщается на официальном сайте интерактивного музея.

Сегодня, 24 апреля, в омском парке «Россия — моя история» стартует серия тематических экскурсия «Война. Весна. Победа:1941-1945». Сотрудники музея познакомят омичей с историей Великой Отечественной войны.

Посетители смогут узнать о предпосылках войны, об основных сражениях, подвигах советских солдат. Гостям парка обещают рассказать интересные факты из истории Омска военных лет.

Отметим, что стоимость тематической экскурсии -50 рублей с человека.