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В омском историческом парке проведут тематические экскурсии ко Дню Победы
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В омском историческом парке проведут тематические экскурсии ко Дню Победы 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщается на официальном сайте интерактивного музея.
Сегодня, 24 апреля, в омском парке «Россия — моя история» стартует серия тематических экскурсия «Война. Весна. Победа:1941-1945». Сотрудники музея познакомят омичей с историей Великой Отечественной войны.
Посетители смогут узнать о предпосылках войны, об основных сражениях, подвигах советских солдат. Гостям парка обещают рассказать интересные факты из истории Омска военных лет.
Отметим, что стоимость тематической экскурсии -50 рублей с человека.
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