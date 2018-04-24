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В парке Победы в Ярославле пройдет акция против московского мусора
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В парке Победы в Ярославле пройдет акция против московского мусора 

АиФ 24 апреля 2018
Фото: АиФ
Активисты организуют вторую акцию против московского мусора в парке Победы в Дзержинском районе.
Мероприятие начнется в 12 часов в воскресенье, 29 апреля. О новой акции сообщили участники группы «Московский мусор в Ярославской области». Площадка возле сцены в парке Победы входит в перечень гайд-парков, поэтому жители могут собираться без согласования с мэрией.
Организаторы приглашают всех неравнодушных ярославцев и жителей Дзержинского района, поскольку полигон Скоково находится в нескольких километрах от их домов.
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