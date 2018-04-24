В парке Победы в Ярославле пройдет акция против московского мусора

Активисты организуют вторую акцию против московского мусора в парке Победы в Дзержинском районе.

Мероприятие начнется в 12 часов в воскресенье, 29 апреля. О новой акции сообщили участники группы «Московский мусор в Ярославской области». Площадка возле сцены в парке Победы входит в перечень гайд-парков, поэтому жители могут собираться без согласования с мэрией.

Организаторы приглашают всех неравнодушных ярославцев и жителей Дзержинского района, поскольку полигон Скоково находится в нескольких километрах от их домов.