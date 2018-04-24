Найденный в ходе строительства ЦКАД шлем времен Ивана Грозного передан на реставрацию

Уникальный шлем времен Ивана Грозного , найденный при строительстве Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД), будет отреставрирован, сообщили в пресс-службе ГК «Автодор».

«Уникальный шлем, найденный в ходе строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги, был передан из Звенигородского историко-архитектурного и художественного музея на реставрацию в Государственный научно-исследовательский институт реставрации. Заказчиком восстановительных работ выступает государственная компания «Автодор» , — говорится в сообщении.

Уточняется, что два уникальных сфероконечных шлема XVI века, периода правления Ивана Грозного, были найдены в 2015 г. при проведении историко-археологических изысканий на месте древнего селище «Игнатьево-2» — нынешний Звенигород. Раскопки были организованы Институтом археологии РАН по инициативе государственной компании при подготовке территории строительства транспортной развязки ЦКАД в районе Звенигорода.

Оба шлема, по мнению ученых, имеют огромную историко-археологическую ценность. «Археологам удается найти раз в сто лет не более четырех подобных шлемов, поэтому обнаружение сразу двух таких артефактов является уникальным случаем. Помимо шлемов были найдены многие предметы русского быта, части вооружения и снаряжения коня и всадника. В 2016 г. найденная археологическая коллекция была передана на хранение в Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей и выставлялась в музейной экспозиции. Несмотря на то, что шлемы, украшенные золотой и серебряной инкрустацией, хорошо сохранились, они требуют серьезной реставрации. В противном случае, ценнейшие исторические находки могут быть утрачены навсегда», — отметили в пресс-службе компании.