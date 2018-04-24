В Нижнем Новгороде добыли первую нефть

«Умный Нижний» — часть семейного научно-популярного проекта «Умные города», разработанного сотрудниками МГУ им. Ломоносова. Молодые учёные решили популяризировать науку так, чтобы это было интересно и детям, и взрослым. Школьники проводят эксперименты своими руками и понимают, что химия, физика и естествознание не менее увлекательны, чем компьютерные игры и современные мультики.

— Мы не собираемся делать для детей псевдоинтеллектуальное развлечение, — рассказывают организаторы, — мы не приглашаем клоунов, аниматоров. Наши ведущие — это молодые учёные, студенты и аспиранты различных вузов. Мы с детьми делаем реальные эксперименты, которые могут показать им настоящие химические реакции, элементы физики или биологии.

Первая программа, проведённая в Нижнем, — «Таблица Менделева» — прошла при полном аншлаге, на вторую — «Планета Земля» — билеты были раскуплены всего за пять дней. Поэтому организаторы открыли дополнительный день для этой программы по географии и геологии — 29 апреля. Расскажем о «Планете Земля» поподробнее.

На каждую встречу записывают не более 60 детей: 5 групп по 12 участников. Причём программы делятся по возрастным группам: 7–9 лет и 10–14 лет. С одним ребёнком могут прийти несколько взрослых — и им не придётся скучать.

Уже на входе ребёнок погружается в атмосферу науки: всем выдаются халаты и бейджи с названием команды. Дети и родители собираются в лектории и узнают, что им предстоит. А затем команды расходятся по лабораториям знакомиться поближе с нашей планетой. В течение двух часов ребята по очереди побывают в каждом из пяти кабинетов, где будут изучать, моделировать, добывать и предсказывать.

Минералогический музей

Здесь ребята изучили коллекцию из 12 различных минералов, определили их свойства — твёрдость, лучепреломление, магнитные свойства. Они царапали минералы, светили на них ультрафиолетом и разглядывали их структуру под увеличительным стеклом, а также научились пользоваться шкалой Мооса.

Гидрологическая лаборатория

Здесь участникам предстояло поработать учёными-гидрологами и заняться исследованием воды. Вода — это почти всегда смесь большого количества веществ, в ней живут различные микроорганизмы. У воды из разных источников могут быть очень разные свойства. И нужно узнать, от чего они зависят и на что могут повлиять.

«Нефтяная скважина»

В этой лаборатории ребята создали буровую установку и извлекли нефть из модели месторождения. Добытое ископаемое топливо новоиспечённые нефтяники переработали путём фракционной перегонки и получили из неё чистый бензин.

Метеорологическая станция

Юные синоптики разобрались в устройстве метеобудки и научились работать с основными метеорологическими приборами. На основании полученных данных маленькие учёные смогут сами составлять прогноз погоды.

Геологическая лаборатория

В этой лаборатории ребята узнали, как образуются различные горные породы и виды почв. Дети проанализировали геологические эпохи карты мира и создали свои собственные геологические разрезы трёх разных городов, а модели разрезов забрали домой на память о программе.

А что же родители?

В то время, пока дети были заняты изучением Земли, для родителей прошла отдельная развлекательная программа — лекция-викторина в жанре научного stand up, в ходе которой взрослые узнали, опасно ли глобальное потепление, почему ошибаются синоптики, когда закончится нефть и много других интересных вещей. И поверьте, те два часа, пока отсутствовали дети, пролетели незаметно, весело и интересно.

По завершении программы ребята снова собрались все вместе, ответили на вопросы «по пройденному материалу» — и получили дипломы участников.

— Первую программу «Умного Нижнего» мы посетили вдвоём с семилетней дочкой. Дома столько разговоров о ней было, что заразили энтузиазмом и папу, и на вторую пришли уже всей семьёй. Вернулись домой после «Планеты Земля» — и тут же без раздумий заказали билеты на следующую программу («Биологические эксперименты». — Прим. ред.) — в восторге и дочка, и мы, взрослые, — поделилась впечатлениями участница научной программы Ксения.

Интересно? Конечно! Кто придёт ещё?…