Я хочу переехать за город, но не могу решиться. Стоит ли уезжать с семьей из города?

В Москве есть все: рестораны, театры, хорошие детские занятия и еще миллион всего. Неужели переезд за город, в собственный дом — это хорошая идея?

Да, потому что в городе, даже если вы живете в супермодном лофте, а на балконе у вас маленький Париж или лаунж с фонариками и подушками, — ваше пространство все еще ограничено входной дверью, за которой подъезд, лестничный холл, лифт и далее по списку. Когда вы переезжаете в дом, у вас тут же появляется бесценная возможность смотреть на звезды по ночам, ходить босиком по собственной лужайке, спать в тишине, не переживать о соседях — и прочие радости загородной жизни.

Да, но вместе с этим появляются и проблемы: чтобы доехать до города и не собрать все пробки, нужно вставать существенно раньше.

Вокруг Москвы практически в любом направлении сейчас такой большой выбор мест для жизни, что найти что-то подходящее можно при любых запросах. Но всегда есть несколько критериев, которые снижают вероятность пробок: если дом находится между двух хорошо едущих магистралей, то проблема решается сама собой. А если вокруг есть еще и другие немаленькие города (Одинцово, Химки, Долгопрудный), то, как правило, инфраструктура способствует рассасыванию транспортных потоков.

Как выбрать это самое место? Где вообще сейчас можно купить дом? С СНТ ничего не понятно, а коттеджных поселков так много, что неясно, как выбирать.

Именно то, что их много, и играет нам на руку. Ассортимент дает богатый выбор — можно найти что угодно, с любыми условиями и ценами. Как правило, преимущество коттеджного поселка перед СНТ в том, что у КП есть централизованная охрана, хорошие подъезды к участкам, отлаженная система коммуникаций.

Хорошо, но все-таки в городе жить удобней тем, что всё рядом: тут у тебя работа, в соседнем квартале — деловая встреча, с нее забежал на осмотр к стоматологу в том же доме, а вечером зашел в магазин за продуктами. Разве, живя за городом, можно вот так вот все успевать?

Всю работу, конечно, за МКАД не перенесешь, но все остальное — пожалуйста. Как правило, коттеджные поселки строятся с учетом таких запросов, а значит, рядом наверняка будут и рестораны для встреч, и торговые центры, и медицинские заведения.

А как быть со школами? Детскими садами?

Чем крупнее поселок, тем выше вероятность, что в нем построят детский сад. Но его строительство, скорее всего, будет в итоге включено в стоимость продаваемых домов. Поэтому удобней и выгодней покупать дом в поселке, близком к городу, чтобы можно было довезти ребенка до места не дольше, чем за 15 минут.

И до скольки же лет мне придется отвозить ребенка в школу? И хорошо если только отвозить, но ведь еще и забирать. Он гуляет с друзьями, а тут приезжает по расписанию мама, сажает в машину и увозит? Как-то это не очень.

Вы не поверите, но существуют поселки, из которых можно пешком дойти до станции электрички или до автобусной остановки. Ваш любимый подросток сможет приезжать домой во сколько захочется, и вам не придется быть все время на подхвате.

Назовите хоть одно такое место.

В 15 минутах от МКАД по Можайскому или Минскому шоссе есть именно такой поселок — «Западная резиденция», до него действительно легко добраться, рядом город Одинцово со всей инфраструктурой, больше 10 школ в округе, прекрасная природа, хвойные и лиственные леса, на западной стороне поселка течет река, а в получасе езды — пляжи Николиной горы.

Но ведь это самая настоящая реклама. Как я могу верить, что дом в этом поселке — не кот в мешке?

Да, это партнерский материал, но когда мы его готовили, мы изучили предложения этого застройщика вдоль и поперек и поняли, что место действительно отвечает всем запросам. В конце концов, съездить и посмотреть можно в любое время, побеседовать с жителями, узнать о возможных подводных камнях.

Хорошо, допустим, что расположение и правда удобное. А что есть внутри поселка? Как проводить время, если нет возможности или желания куда-то ехать?

Например, тут есть универсальная спортивная площадка, на которой летом можно играть в баскетбол или футбол, а зимой к ататься на коньках или играть в хоккей. Для детей есть две детские площадки. Вообще, поселок не очень большой, здесь меньше сотни домов, в этом еще один плюс — камерность, хорошее соседство. Да, это очень рискованно — из шумного, быстрого, яркого города взять и переехать в тишину. Конечно, это два совершенно разных типа жизни, но если взглянуть на жителей таких поселков, выясняется, что эти типы совершенно не противоречат друг другу. Важно помнить о том, что городская активность никуда не денется и не исчезнет с переездом за город, но эмоцию от возвращения в собственный дом после шумного насыщенного дня сложно чем-то заменить.

Задать еще больше вопросов и прогуляться по коттеджному поселку «Западная резиденция».