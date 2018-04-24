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Подмосковный фестиваль «ЯйцеФест» попал в топ‑5 майских гастрособытий в РФ
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Подмосковный фестиваль «ЯйцеФест» попал в топ‑5 майских гастрособытий в РФ 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг лучших майских гастрономических праздников страны в этом году, подмосковный фестиваль «ЯйцеФест» попал в пятерку лучших, говорится в сообщении пресс-службы агентства.
Рейтинг составлен по данным анализа популярности и уникальности майских кулинарных событий.
«По данным ТурСтат, фестивали «Праздник корюшки» в Санкт-Петербурге, «Русская закваска» в Липецкой области, «Фомина яишня» в Белгородской области, «Суворовская каша» в Пензенской область, «ЯйцеФест» в Московской области, Праздник хлеба и молока в Калининграде, День калмыцкого чая в Элисте, «Фестиваль ухи» в Воронежской области, фестивали «Верещагин СырFest» в Тверской области и «Кухни Рязанского края» в Рязани входят в топ-10 майских событий, популярных для гастротуризма», — говорится в сообщении.
Гастрономический фестиваль «ЯйцеФест» пройдет 19 мая в музейно-выставочном комплексе «Княжий Двор» поселок Большие Дворы Павлово-Посадского городского округа Московской области. В программе «Яйцефеста» — праздничная ярмарка и концерт, конкурсы на лучшее приготовление блюд из яиц, кулинарные мастер-классы и выставка-продажа кур-несушек.
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