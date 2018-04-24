В тверском управлении по контролю за оборотом наркотиков состоялся День открытых дверей

В управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области прошел День открытых дверей. Познакомиться с работой полицейских отряда специального назначения «Гром» пришли учащиеся 8 класса тверской гимназии №44.

Ребятам рассказали об истории создания подразделения в службе наркоконтроля и основных боевых задачах спецназовцев. Основной целью встречи стала профилактика подростковой преступности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде, мотивация подростков на здоровый образ жизни, а также популяризация службы в правоохранительных органах.

Бойцы спецподразделения «Гром» рассказали школьникам о своей нелегкой, опасной, но столь необходимой профессии, показали вооружение, спецтехнику, средства маскировки и защиты. Восторгу ребят не было предела, когда им дали подержать в руках настоящее боевое оружие.

В спортивном зале УНК школьникам продемонстрировали боевые приёмы самбо и рукопашного боя, а также элементы высотной подготовки.

Завершилась встреча показом фильма о проблеме наркомании среди молодежи.

«Наркомания — это современное зло, в которое всё чаще вовлекаются дети и подростки. Мы надеемся, что сегодняшняя встреча поможет детям сделать правильный выбор в жизни, в которой нет места наркотикам», — сказал командир отряда специального назначения «Гром» Николай Пелевин.