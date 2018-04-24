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Выставка растений средней полосы Европейской части России откроется в «Аптекарском огороде» 28 апреля
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Выставка растений средней полосы Европейской части России откроется в «Аптекарском огороде» 28 апреля 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Мещанская Слобода
Экспозиция о растениях средней полосы Европейской части России после зимнего перерыва откроется в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» 28 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь сада Ольга Архипова.
«28 апреля, в рамках Весеннего фестиваля цветов, состоится открытие II летнего сезона уникальной ботанической экспозиции «Растения средней полосы Европейской части России» — каждый гость сможет увидеть и сфотографировать редкие орхидеи под открытым небом, настоящее русское болото с камышовыми зарослями и ядовитой цикутой, а также крайне ценные, краснокнижные и почти не сохранившиеся в природе России растения. Включая те, что дарят красоту, здоровье и «вечную молодость», которые выращивал основатель сада Петр I в XVIII веке», — говорится в сообщении. Она уточнила, что экопроект открылся в мае 2017 г. В холодное время года экспозиция закрывается для посещения.
«Главные сокровища экспозиции — ценные орхидеи умеренных широт, в числе которых Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus), Башмачок крупноцветковый (Cypripedium macranthon) и Башмачок капельный (Cypripedium guttatum). Кроме того, на участке представлены фрагменты различных типов растительности центральных областей Европейской России — от широколиственных и смешанных лесов до луговых сообществ. Посетители увидят сразу два уникальных болота: Верховое с клюквой, осоками, пушицами и Низовое с ядовитыми цикутами, соблазнительно благоухающими сельдереем, — типично русское болото точно с картины «Алёнушка» Виктора Васнецова», — отметила пресс-секретарь сада.
По ее словам, коллекция экспозиции также появится в образовательных и экскурсионных программах сада.
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