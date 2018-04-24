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«Это детский рисунок»: авторы фонтана на площади Славы требуют переложить узор в чаше
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«Это детский рисунок»: авторы фонтана на площади Славы требуют переложить узор в чаше 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Судебная тяжба между авторами фонтана 30-летия Победы (находится в сквере рядом с площадью Славы. — Прим. 63.ru) и мэрией Самары вышла на финишную прямую. В Ленинском районном суде прошли прения сторон.
Вдова архитектора Вагана Каркарьяна Тамара и архитектор Владимир Борисов просят вернуть старый рисунок в чаше фонтана. По их мнению, прошлогодняя реконструкция не пошла сооружению на пользу. Они сравнивают новую композицию с детским рисунком, который оскорбляет память не только архитектора, но и всех тех, кому посвятили фонтан. Также истцы просили выплатить моральную компенсацию в 1 миллион рублей.
Во время последнего заседания истцы уточнили свои требования. Одним из главных условий стало использование строителями смальты или любого другого похожего материала.
— Квадратная стеклянная плитка, которая сейчас «украшает» фонтан, не может никак передать ту плавность линий, какая была раньше. Сейчас он напоминает картинку, сделанную на компьютере — всё в «пикселях». — пояснил Владимир Борисов. — Старый материал, смальту, мы разбивали и уже на стройплощадке выкладывали узор вручную. Я знаю, что авторское право не распространяется на материал и метод, но на сам рисунок — да.
Смальту полностью демонтировали в прошлом году
Также, по его словам, незначительно, но всё же изменилась композиция на дне чаши. Пропали несколько важных элементов, которые были в старом узоре.
Представители ответчика — администрации Самары — утверждают, что фонтан пришел в негодность. Треснувшая чаша требовала срочного ремонта. Его сделали в прошлом году. А новый рисунок выложили методом обратного набора (рисунок создается по частям заранее, его элементы в виде панно подгоняют друг к другу уже на месте. — Прим. 63.ru). Это было и быстрее, и дешевле.
Квадратные плитки не передают плавность линий
— Смальта стоит слишком дорого. Ее использование выходило бы за рамки госконтракта, — рассказали представители ответчика. — Стеклянная плитка прочнее, выдерживает перепады температур, соответствует техническим и эстетическим требованиям.
Фонтан 30 струй построили в Куйбышеве в сквере Победы в 1975 году. Его приурочили к празднованию 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. Строительством фонтана занимался трест «Куйбышевстрой». Над этим фонтаном работали архитекторы Ваган Каркарьян и Владимир Борисов. Художником выступил Рудольф Баранов.
Неудовлетворительное состояние фонтана подтвердила экспертиза муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» еще в 2016 году. За 42 года службы в нем износились инженерные коммуникации. Кроме того, была разрушена облицовка, а чаша потеряла свою герметичность и просела в основании.
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