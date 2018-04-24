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Утвержден макет памятника подвигу Шлиссельбургского десанта
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Утвержден макет памятника подвигу Шлиссельбургского десанта 

Ivyborg.ru 1 час назад
23 апреля в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области состоялось совещание, посвященное установке памятника подвигу Шлиссельбургского десанта, на территории Синявинского городского поселения.
В совещании, под председательством депутата Законодательного собрания ЛО Михаила Владимирович Коломыцева, приняли участие заместитель главы администрации по социальным вопросам Кировского муниципального района Ленинградской области Татьяна Серафимовна Иванова, начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального района Валерий Степанович Максимов, глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Екатерина Александровна Макштутис, члены инициативной группы и представители благотворительных фондов.
За основу для установки скульптурной композиции, посвященной подвигу Шлиссельбургского десанта, решено принять макет, представленный скульптором, членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Антоном Валентиновичем Ивановым.
Теперь осталось лишь провести совместную работу со скульптором по уточнению деталей проекта и разработке сметной документации, согласовать место планируемой установки скульптурной композиции и провести топографическую съёмку местности.
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