Утвержден макет памятника подвигу Шлиссельбургского десанта

23 апреля в администрации Кировского муниципального района Ленинградской области состоялось совещание, посвященное установке памятника подвигу Шлиссельбургского десанта, на территории Синявинского городского поселения.

В совещании, под председательством депутата Законодательного собрания ЛО Михаила Владимирович Коломыцева, приняли участие заместитель главы администрации по социальным вопросам Кировского муниципального района Ленинградской области Татьяна Серафимовна Иванова , начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Кировского муниципального района Валерий Степанович Максимов , глава администрации Синявинского городского поселения Кировского муниципального района Екатерина Александровна Макштутис, члены инициативной группы и представители благотворительных фондов.

За основу для установки скульптурной композиции, посвященной подвигу Шлиссельбургского десанта, решено принять макет, представленный скульптором, членом Санкт-Петербургского отделения Союза художников России Антоном Валентиновичем Ивановым

Теперь осталось лишь провести совместную работу со скульптором по уточнению деталей проекта и разработке сметной документации, согласовать место планируемой установки скульптурной композиции и провести топографическую съёмку местности.