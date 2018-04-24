Стихи VS рэп: какие поэты могли бы заменить современных рэперов и раскачать толпу

Скриптонит — В. В. Маяковский [SLIDER_1]

В своих текстах этот казахстанский парень пропагандирует не самые полезные и законные вещи. Скрип редко фильтрует свою речь на публике и в интервью, а уж про лексику в его треках мы вообще молчим. Достойным конкурентом Адилю Жалелову (настоящее имя рэпера — Прим. ред.) точно мог бы стать поэт-футурист В. В. Маяковский. Тем более, что между ним и рэпером много общего: в текстах обоих ничего непонятно; и тот, и другой затрагивают социальные проблемы; оба любители писать о цепях. Единственное — с дикцией у Маяковского все же дело обстоит получше.

Сергей Есенин точно был одним из первых рэперов России. Ну, а что? Хулиган, бабник, любитель потусоваться — «озорной гуляка», одним словом. Сравнивать образ жизни поэта с поведением рэпера Jah Khalib мы, конечно, не можем. Но вот темы их творчества очень похожи: оба пишут о красивой любви и девушках, а между делом воспевают тусовочную жизнь. Нам вообще кажется, что песня «Лейла» — плагиат стихотворения Есенина «Шаганэ ты моя, Шаганэ». Так что, мы уверены, что поэт-лирик сейчас смог бы раскачать любой зал и тоже сидеть на интервью у Дудя, рассказывая о своей карьере рэпера.

Одному из лучших рэперов нашей необъятной вряд ли кто-то может составить конкуренцию среди современных рэп-исполнителей. А вот советский поэт Владимир Высоцкий — вполне. Тексты у Владимира Семеновича такие же жизненные и свободолюбивые, стихотворения о любви тоже пробирают до мурашек. Да и чего там скрывать, если и сам Баста пару лет назад положил на музыку стихотворение поэта «Райские яблоки». Поэтому не исключено, что сегодня сниматься в совместных клипах с Полиной Гагариной и выступать на рэп-фестивалях мог бы Высоцкий.

Поэт-шестидесятник «на изи» бы переманил фан-клуб рэпера на свою сторону, если бы свои тексты разбавил парочкой сленговых слов. Подумайте сами: поэт также посвящал все свои произведения любимой жене и использовал романтичные метафоры. Поэтому какой там «Капкан», когда Рождественский просит утонуть в твоих глазах и идет за тобой через года, не колеблясь, йоу.

Oxxxymiron — А. С. Пушкин [SLIDER_5]

Любитель дуэлей Пушкин точно бы не устоял перед соблазном принять участие в Versus-баттле. Скорее всего, он бы даже смог забрать у Окси титул самого популярного баттл-рэпера страны. Ну а в том, что он, как и Гнойный, одержал бы победу над Оксимироном, мы вообще не сомневаемся. Более того, Александр Сергеевич в принципе бы сошел за популярного рэпера. Тем более, что поэт в свое время рифмовал строчки поскандальнее, чем любой Оксимирон. Вы только представьте, какой флоу бы у него был во время исполнения трека «Сижу за решеткой в темнице сырой…».