28 апреля в Казани отметят праздник трезвости

Мероприятия пройдут на разных площадках.

В 9:00 в сквере Льва Толстого расскажут о том, как связаны великий писатель и Казанское общество трезвости. В 10:00 праздник перенесется в дом-музей Арбузовых.

В 15:00 в Лядском саду начнется развлекательная программа «Праздник трезвости. Неизвестная история». Будут игры, квесты и книжная площадка. В 16:00 здесь выступят студенты Казанского театрального училища. В 17:00 начнется выступление ансамбля «Красная горка» и народного хора Казанского государственного института культуры.

На все мероприятия вход свободный, сообщают организаторы.

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