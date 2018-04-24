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28 апреля в Казани отметят праздник трезвости
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28 апреля в Казани отметят праздник трезвости 

Казанский Портал 1 час назад
Мероприятия пройдут на разных площадках.
В 9:00 в сквере Льва Толстого расскажут о том, как связаны великий писатель и Казанское общество трезвости. В 10:00 праздник перенесется в дом-музей Арбузовых.
В 15:00 в Лядском саду начнется развлекательная программа «Праздник трезвости. Неизвестная история». Будут игры, квесты и книжная площадка. В 16:00 здесь выступят студенты Казанского театрального училища. В 17:00 начнется выступление ансамбля «Красная горка» и народного хора Казанского государственного института культуры.
На все мероприятия вход свободный, сообщают организаторы.
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