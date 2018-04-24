Международная конференция по культуре и философии пройдет в Доме Лосева

Сотрудники Библиотеки «Дом Алексея Лосева» приглашают на открытие шестой Международной конференции «Музыка — Философия — Культура. Свое и чужое в истории искусства и культуры». Открытие

На официальном сайте учреждения рассказали, что в мероприятиии примут участие искусствоведы, кандидаты и доктора филоогических наук, теоретики классической и современной музыки, педагоги столичных высших учебных заведений и библиографы.

Обсуждение пройдет на разных площадках библиотеки. Участники смогут посетить различные выступления по темам искусства, эстетики, культорологии, кинематографа и драматургии.

Конференция продлится до 26 апреля. Вход на все мерпориятия свободный.

Торжественное открытие состоится в 10:30 по адресу: улица Арбат, дом 33.