Международная конференция по культуре и философии пройдет в Доме Лосева 

Сотрудники Библиотеки «Дом Алексея Лосева» приглашают на открытие шестой Международной конференции «Музыка — Философия — Культура. Свое и чужое в истории искусства и культуры». Открытие
На официальном сайте учреждения рассказали, что в мероприятиии примут участие искусствоведы, кандидаты и доктора филоогических наук, теоретики классической и современной музыки, педагоги столичных высших учебных заведений и библиографы.
Отметим, что конференцию посветят 125-летию со дня рождения отчественого философа Алексея Лосева и 165-летию историка Владимира Соловьева.
Обсуждение пройдет на разных площадках библиотеки. Участники смогут посетить различные выступления по темам искусства, эстетики, культорологии, кинематографа и драматургии.
Конференция продлится до 26 апреля. Вход на все мерпориятия свободный.
Торжественное открытие состоится в 10:30 по адресу: улица Арбат, дом 33.