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Дошкольников в Рязани научат финансовой грамотности
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Дошкольников в Рязани научат финансовой грамотности 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: otr-online.ru
В детских садах Рязани прошли уроки финансовой грамотности. В качестве преподавателя выступили представители местного отделения Центробанка, передаёт ОТР.
Уроки проходят в форме игры, в ходе которой дошкольникам рассказывают, какие бывают деньги и как совершать покупки. По мнению местных специалистов, воспитанники детских садов зачастую знают, что такое расходы и доходы семьи, кроме того, в этом возрасте они понимают смысл экономии и иногда стараются отложить небольшие сбережения на покупку полюбившейся игрушки.
На данный момент Рязанская область стала лидером по числу учащихся, которые регулярно проходят курсы финансовой грамотности.
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