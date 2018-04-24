Дошкольников в Рязани научат финансовой грамотности

В детских садах Рязани прошли уроки финансовой грамотности. В качестве преподавателя выступили представители местного отделения Центробанка , передаёт ОТР.

Уроки проходят в форме игры, в ходе которой дошкольникам рассказывают, какие бывают деньги и как совершать покупки. По мнению местных специалистов, воспитанники детских садов зачастую знают, что такое расходы и доходы семьи, кроме того, в этом возрасте они понимают смысл экономии и иногда стараются отложить небольшие сбережения на покупку полюбившейся игрушки.

На данный момент Рязанская область стала лидером по числу учащихся, которые регулярно проходят курсы финансовой грамотности.