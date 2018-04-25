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Первый фестиваль архивного кино России открылся в Екатеринбурге
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Первый фестиваль архивного кино России открылся в Екатеринбурге 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апреля. /ТАСС/. Первый Всероссийский кинофестиваль архивных фильмов «Российский хронограф» открылся в среду в Екатеринбурге. Зрители увидят 50 кинокартин из 36 регионов России, сообщила журналистам помощник руководителя Федерального архивного агентства (Росархива) Ирина Молодова на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС.
"Это первый кинофестиваль, и я надеюсь, что он будет проходить регулярно. Он позволит зрителям прикоснуться к историко-документальному наследию, а это богатство впечатляет. На сегодняшний день архивный фонд Российской Федерации насчитывает более 600 млн единиц хранения. Это документы, которые отражают не только более чем тысячелетнюю историю России, но и историю более 50 стран мира", — сказала Молодова.
По словам начальника Управления архивами Свердловской области Александра Капустина, на отбор киносмотра было прислано более 100 работ из большинства регионов России. «Архивы впервые „выходят в люди“ в таком формате, мы покажем 50 фильмов из 36 регионов РФ, от Камчатки до Калининграда, федеральные архивы очень хорошо представлены. Мы получили разрешение от создателей работ на трансляцию фильмов в Свердловской области, в том числе школьникам, студентам. Это важно, потому что это настоящая живая история», — отметил Капустин.
Проведение фестиваля совпало с визитом на Урал архивистов из китайской провинции Хэйлунцзян, во вторник открылась выставка об истории сотрудничества России и Китая с документами первой четверти XX века. «Мы здесь приняли участие в круглом столе, где обменялись опытом работы. О фестивале хочу сказать, что это очень важно делать — хранить историю и восстанавливать память о стране. Для того, чтобы принять участие в нем, наша делегация привезла фильм о старых улицах Харбина (административный центр провинции Хэйлунцзян — прим. ТАСС) и о том, как они менялись», — сказал замначальника Управления архивами провинции Фу Цзе.
Директор Российского государственного архива кинофотодокументов (Красногорск) Наталия Калантарова добавила, что в Екатеринбурге есть зритель, готовый к восприятию такого кинематографа, благодаря проведению на Урале на протяжении 30 лет Открытого фестиваля документального кино «Россия». «Вам есть, где учится, потому что фестиваль „Россия“ здесь очень профессиональный, и я знаю, как жители Екатеринбурга его любят, потому что мест свободных никогда не бывает на просмотрах. „Российский хронограф“ встанет в этот же ряд», — сказала она.
О фестивале
Фестиваль «Российский хронограф» состоится на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» до 27 апреля. Он проходит в рамках празднования 100-летия архивной службы России. В программе — свободные бесплатные просмотры фильмов конкурсной программы, а также секции и мастер-классы для архивистов и горожан.
Например, 25 апреля пройдет практикум «История моей семьи в истории России». «Специалисты Государственного архива Свердловской области расскажут посетителям, какие предпринять шаги, чтобы начать собственное историко-родословное исследование. Архивисты познакомят участников секции с методикой сбора материалов генеалогического характера для составления родословного древа, ответят на вопросы пользователей архивов», — уточнили в управлении архивами Свердловской области.
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