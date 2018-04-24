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В библиотеке на Лухмановской юных читателей встретили герои сказки Льюиса Кэрролла
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В библиотеке на Лухмановской юных читателей встретили герои сказки Льюиса Кэрролла 

Управа района Косино-Ухтомский 46 минут назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В библиотеке № 101 прошел квест по мотивам сказки Л. Кэрролла «Алиса в стране чудес», а также литературный вечер к 200-летию со дня рождения И. Тургенева. Мероприятия были организованы в рамках акции «Библионочь-2018». Это ежегодный фестиваль чтения, который в этот раз провели в ночь с 21 на 22 апреля.
В библиотеке на Лухмановской юных читателей встретили библиотекари в образе Безумного Шляпника и Красной Королевы. Эти персонажи устроили ребятам испытания на знание знаменитого произведения. Их ждали каверзные вопросы и забавные задания. Все этапы квеста были пройдены успешно. После этого, все собрались на веселое чаепитие. Участники игры получили на память книги и бумажные розы.
Вторую часть «Библионочи» посвятили творчеству И. С. Тургенева. Звучали отрывки из произведений любимого писателя, также в конференц-зале на стенде была оформлена выставка его книг. Еще в эту ночь прошла демонстрация фильмов «Бежин луг» и «Муму».
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