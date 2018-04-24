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VI Республиканский ифтар пройдет в Казани 26 и 27 мая
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VI Республиканский ифтар пройдет в Казани 26 и 27 мая 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Реальное время
Организаторами мероприятия выступили ДУМ РТ, Ассоциация предпринимателей-мусульман РФ и АО «Kazan-Arena». А состоится ифтар в Казанской академии тенниса. 26 мая пройдет мужской ифтар, а 27 мая — женский, говорится в сообщении. Ожидается, что в ифтаре в этом году примут участие не менее 10 тысяч мусульман. Это не только казанцы, но и гости столицы Татарстана. В особые группы выделены социально-незащищенные граждане. Кроме того, пресс-служба ДУМ РТ сообщает о приглашении посетить ифтар руководителям разных уровней и представителей духовенства регионов России и мира.
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