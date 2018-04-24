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Шнурова сравнили с Терминатором и Нео
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Шнурова сравнили с Терминатором и Нео 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Фото лидера группы «Ленинград» с пистолетами вызвало бурю эмоций в Сети. Певца сравнили с героями голливудских боевиков.
Музыкант Сергей Шнуров шокировал поклонников новым снимком в Instagram. На фотографии он стоит с двумя пистолетами, облаченный в желтый кожаный плащ. Подпись к фото гласит: «Выстрел из будущего в прошлое».
Многие подписчики сравнили Шнурова с героем из голливудских боевиков, другие решили, что он остался в 90-х:
«Просто в девяностом», — считает igrovoy.
«В пору шнуроматрицу снимать», — написал romikrom888.
«РобоШнур 3 или месть Месть золотых стволов», — придумал название нового фильма gadkiy.
«Шнур красава… отличный образ. Только зачем тебе оружие?! Мочи их всех интеллектом», — пошутил xxl_rushan_xxl.
«Терминатор Нео», — написал bekbossynov_azamat.
Ранее солист группы «Ленинград» Сергей Шнуров в качестве подарка на свое 45-летие записал новый альбом, получивший название «Всякое».
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