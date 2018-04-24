G8 открыл прием заявок и объявил даты проведения фестиваля

Фестиваль креативных индустрий G8 открыл прием конкурсных работ на сайте и обновил список номинаций. В категории «Мастерство» теперь можно получить награду за лучший сценарий, режиссуру, визуальные эффекты, иллюстрацию и сайты. Высокое жюри оценивает новаторство и нетривиальный подход к решению задач в проектах. Онлайн-заявки принимаются до 1 сентября от компаний и независимых специалистов.

Жюри конкурса, как и в прошлом году, возглавит Большая Восьмерка самых признанных зарубежных профессионалов. В 2017-м The Great Eight представили: CCO и партнер CP+B Андре Кассу, CCO Ogilvy Бразилия Клаудио Лима, со-основатель, исполнительный креативный директор Cheil Worldwide Network Малькольм Пойнтон, исполнительный креативный директор Havas Europe Эрик Шоффлер и другие.

Программа G8 пройдет 4 и 5 октября на территории креативного кластера Москвы — дизайн-завода FLACON и Хлебозавода. В течение двух дней будут активно работать и создавать идеи семь творческих лабораторий, у каждой из которых — собственная уникальная тематика, сфера экспертизы, формат обучения и общения. 5 октября в пространстве КУБ состоится церемония награждения G8 Awards. Билеты на мероприятие скоро появятся в продаже.

G8 — это фестиваль, где появляются технологические инновации, эксперименты, творческие продукты на пересечении рекламы, дизайна, кино, моды, музыки, телевидения, видеоигр. G8 собирает бизнес-сообщество для обмена опытом, нетворкинга, вдохновения и коллабораций.

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