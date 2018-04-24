Мат стал баттлом?

Интернет-сообщество, газеты и даже телевидение активно обсуждают рэп-поединок между двумя молодыми людьми. Суть его состояла в том, кто дольше и остроумнее сможет оскорблять друг друга, чередуя мат и цитаты из классики. За три дня ролик собрал более 10 миллионов просмотров! Какое событие культурной жизни сможет похвастать таким успехом?

Баттл анализировали серьезные журналисты, обсуждали проблемы молодежи, отцов и детей, нигилизм, «базаровщину». Пришли к выводу, что этот намеренный эпатаж — вызов обществу, протест…

Возможно. Но всё же, почему сквернословие стало не просто обыденностью, а возводится в ранг искусства? Почему виртуозов грязной брани сравнивают с Есениным и Маяковским? «Мат теперь баттл» — с горечью написал один мой хороший знакомый.

Сквернословие давно перестало быть прерогативой пьяного грузчика: один из участников вышеупомянутого рэп-баттла — выпускник Оксфорда. Мат в наши дни гордо льется со сцены и экрана, звучит в коридорах вузов и школ, мы читаем его в современной литературе. Нужно быть готовым услышать сквернословие от чиновника, учителя или прохожего.

Уже давно никого не удивляют матерящиеся дети. Один мой знакомый как-то похвастал песенкой, которую записал на телефон своей десятилетней дочери. Задорная мелодия, пошлый текст и нецензурная лексика. Предполагалось, что это должно быть весело. Конечно, ребенок так или иначе где-то услышит мат, но если при нем грязно ругаются родители — он неизбежно вырастет матерноговорящим и научит этому своих детей.

Раньше существовало правило: «При дамах не выражаться!». Сегодня девочки-подростки радостно хихикают, слушая похабную речь сверстников. Они и сами способны в выражениях заткнуть за пояс любого.

Психологи говорят, что подростки к 13 годам утверждаются за счет мата, показывают, что стали старше. Но ведь общество состоит не только из подростков! Может быть, все-таки стоит признать, что с помощью цветистых оборотов многие прикрывают скудость мышления? Тот, кто матом не ругается, а на нем разговаривает, на нем так же думает и чувствует.

Сквернословие — очень агрессивное средство. Оно не только оскорбляет других людей. Оно разрушает матерящегося, становится частью его менталитета. Человек начинает видеть мир удручающе примитивным, таким, где всё в жизни низводится до простейших отправлений.

«От гнилого сердца и гнилые слова» — говорит русская пословица. В нашу жизнь всё больше проникают грязь и разврат, составляющие самую сущность русской ненормативной лексики.

Я часто слышу рассуждения о том, что мат — исконная славянская традиция. Позвольте с этим не согласиться. Сквернословие на Руси до середины XIX века являлось наказуемым, и матерщинника подвергали публичной порке.

Насколько же неизбежна культурная катастрофа? Ответ скабрезным строчкам вышеупомянутого поединка я нашла в Белгороде. «Мат — не наш формат» — самый популярный слоган в городе, где нецензурная лексика запрещена. Сквернословие на публике здесь наказывается штрафом. Его размер возрастает в разы, если человек матерился при детях.

Ученые доказали, что мат меняет человека на генном уровне. Какие же монстры будут жить на земле через несколько поколений, если общество не увидит себя со стороны сегодня?