Кировск примет Этнофорум «Наш дом» к Дню Победы

26 апреля в 11.30 в Кировской гимназии имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова откроется IV областной молодежный этнофорум «Наш дом», посвященный Дню Победы (Ленинградская область, город Кировск, ул. Горького, д. 16).

Участники этнофорума: педагоги и учащиеся школ, сотрудники музеев и библиотек, ученые, краеведы, члены клубов военно-исторической реконструкции, представители молодежных общественных организаций, волонтерских движений, студенты и молодежь национально-культурных объединений Ленинградской области.

Программа форума:

10.00 — посещение участниками форума музея-панорамы «Прорыв блокады Ленинграда», возложение цветов (Ленинградская область, Кировский район, деревня Марьино, Левобережный пандус Ладожского моста);

11.30 — открытие выставки картин «Никто не забыт, ничто не забыто», организованной объединением художников Дома дружбы Ленинградской области «Этновзгляд» (Ленинградская область, город Кировск, ул. Горького, д. 16);

12.00 — открытие этнофорума, чествование ветеранов Великой Отечественной войны;

12.30 — презентация книги Петра Якубенкова «Хранят селенья имена героев: иллюстрированный справочник имен защитников Отечества в топонимии Ленинградской области»;

12.45 — выступления участников этнофорума;

13.45 — дискуссионная площадка «Волонтерское движение в Ленинградской области: работа по сохранению памятных мест и памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны»;

15.15 — возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова.

Организаторами II-ой областного молодежного этнофорума-диалога «Наш дом» выступают ГКУ ЛО «Дом дружбы Ленинградской области», администрация МО Кировский район Ленинградской области, МБОУ «Кировская гимназия имени Героя Советского Союза Султана Баймагамбетова». Форум проводится при поддержке комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Первый молодежный этнофорум-диалог «Наш дом», посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг. состоялся в г. Пушкине на базе Ленинградского областного университета им. А. С. Пушкина 24 апреля 2015 года.