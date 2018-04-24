Как оренбуржцы провели эту «Библионочь»

Чем заняться в пятничный вечер? Пойти в библиотеку! Неожиданно? На самом деле, нет. В минувшую пятницу все читальни города были в ожидании гостей, ведь в этот день по всей стране проходила акция «Библионочь-2018». Самая насыщенная программа оренбуржцев ждала в областной библиотеке им. Крупской. С вечера здесь работало множество творческих площадок.

Уже к началу вечера залы библиотеки были полны людей. В будни, к сожалению, такого ажиотажа не увидишь. Но сегодня — другое дело. Не обязательно открывать книгу, чтобы вспомнить героев любимых произведений. В этот день их можно было увидеть воочию. По старому зданию библиотеки прогуливалась и охотно селфилась с гостями Беллатриса Лестрейндж, у конференц-зала над рецептом зелья усердно корпел сам Гарри Поттер

«Библионочь» объединяет людей. В пятницу в библиотеке можно было наблюдать самых разных гостей: люди в почтенном возрасте и молодые с детьми на руках, студенты и работающие, известные в Оренбурге лица и обычные горожане. Каждый нашел себе творческую площадку по душе. А их, стати, было огромное количество.

В этот вечер посетителей библиотеки ожидали настоящие приключения: каждый мог окунуться в выдуманный мир и сыграть в квест, созданный по мотивам любимых книг. Стоило только включить в фантазию, и ты уже во вселенной мира «Гарри Поттера», на одном корабле отправляешься в плавание с Александром Дюма или тихонько наблюдаешь за развитием отношений Александра Сергеевича Пушкина с его будущей женой Натальей Гончаровой . А кто-то и вовсе тем вечером отправился в увлекательное путешествие на поиск самой старой книги из фонда библиотеки.

На первом этаже развернулся настоящий книжный аукцион. Сотрудники представляли собравшимся сборники произведений молодых и опытных оренбургских авторов и устанавливали начальную сумму бесценных лотов. Хорошая идея познакомить оренбургских читателей с творчеством местных литераторов.

Тем временем в электронном зале посетителей обучали японскому языку, предлагали собрать тематические пазлы с иллюстрациями из известных произведений, учили мастерству изготовления текстильных кукол, оригами — успевай только подходить к очередному столу.

В конференц-зал библиотеки плавно стекались взрослые любители бардовской песни. Здесь музыканты создавали свою атмосферу, так сказать «у костра». У некоторых юных бардов в этот день даже состоялся первый певческий дебют. А гостей более молодого возраста этажом выше ждали на музыкальной вечеринке «Библиоmusiс». Там с собственными песнями выступали молодые музыканты, о которых городу предстоит еще узнать.

Позже здесь же состоялся стихотворный показ от театра «Solaris», посвященный творчеству поэтов Серебряного века. Поистине захватывающее зрелище. Не зря актеров свободного театра всегда с нетерпением ждут на всех творческих площадках города.

Несколькими минутами ранее ребята из «Solaris» представили гостям небольшой перформанс. Каждый понял его по-своему. Мы предположили, что он о внутреннем противостоянии и борьбе с социальным давлением.

Ближе к завершению развлекательной программы в фойе сотрудники библиотеки подвели итоги фотоконкурса «Чтение в кадре» и конкурса «Лидер чтения 2018». Победителей наградили и пожелали еще больших успехов на творческом поприще.

В этот вечер в Оренбуржье зоны интеллектуального досуга посетило больше 14 тысяч человек. Атмосфера творчества и книжной магии еще долго витала в свежем последождевом воздухе улиц близ местных библиотек. Теперь главное, чтобы общение с книгами у оренбуржцев продолжилось и после завершения «Библионочи».