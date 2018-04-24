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Пончиковая Костюшкина вместо картинга: кочующий ларёк поставили на Даманском острове
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Пончиковая Костюшкина вместо картинга: кочующий ларёк поставили на Даманском острове 

76.ru 2 часа назад
Фото: 76.ru
Кочующий ларёк популярного российского певца Стаса Костюшкина отбуксировали на Даманский остров. Там его поставили на то место, где должен открыться картинг. По крайней мере, на днях городские власти обещали, что он будет работать. Но пока в этом месте стоит лишь пончиковая.
С ларька сняли вывеску CAPS. Внутри всё оборудование пончиковой свалено в кучу.
— Ларёк ушёл с улицы Кирова и пока нигде не открылся, — говорят в мэрии Ярославля.
А в закрытом виде он пока стоит на Даманском острове. Там, где с самого начала и хотели открывать этот ларёк. Здесь он постоял так и не открывшись. Потом его перетащили на Советскую площадь. Правда, открылся он там без пончиков. После торговую точку передвинули на улицу Кирова, чем привели в невероятное волнение градозащитников. Дело дошло до Минкульта. Но и тут ларек простоял лишь до марта — закончилась аренда на ярмарке.
После мэрия предлагала музыканту-предпринимателю поставить пончиковую на проспекте Ленина. Но тот на такой поступок так и не решился. Как долго закрытый ларёк простоит в парке на месте картинга, городские власти сказать не могут.
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