В Калининграде прошла «Библионочь» прошла под девизом «Магия книги»

Интерактивные мастер-классы, литературные форумы и встречи с писателями устроили тысячи библиотек во всей стране. В этом году «Библионочь» прошла под девизом «Магия книги». Сотрудники библиотеки имени Чехова устроили «игры разума», заставив участников акции искать ответы на литературные загадки.

Живая музыка, огненные картины и магия фокусов. В эту ночь библиотека имени Чехова попрощалась с привычной тишиной. Каждый мог заняться рукоделием, поиграть с роботами и проверить свои знания в викторине. Не запутаться и ответить на вопросы о произведениях литературы самых разных жанров могли только самые искушённые книголюбы.

На одной из площадок посетители библиотеки окунулись в мир математических головоломок и оптических иллюзий и смогли стать участниками химических экспериментов.

Ангелина Тихомирова не раз находила в романах и рассказах советы, как вести себя в реальной жизни. По словам девушки, читать книги должны люди любого возраста.

Ангелина Тихомирова, участник акции:

— Прививать любовь к книгам нужно для того, чтобы обогащать свою внутренний мир, чтобы уметь общаться с другими людьми.

— Библиотека — это динамично развивающееся учреждение, которое может предложить нашим читателям разные формы работы. Мне кажется, главная задача «Библионочь» показать, что библиотека — это не скучно, это интересно.

«Библики» — такую местную валюту смогли заработать самые активные участники акции и обменять её на призы: книги, диски с классической музыкой, цветные карандаши и другие полезные вещи.