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В Калининграде прошла «Библионочь» прошла под девизом «Магия книги»
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В Калининграде прошла «Библионочь» прошла под девизом «Магия книги» 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Интерактивные мастер-классы, литературные форумы и встречи с писателями устроили тысячи библиотек во всей стране. В этом году «Библионочь» прошла под девизом «Магия книги». Сотрудники библиотеки имени Чехова устроили «игры разума», заставив участников акции искать ответы на литературные загадки.
Живая музыка, огненные картины и магия фокусов. В эту ночь библиотека имени Чехова попрощалась с привычной тишиной. Каждый мог заняться рукоделием, поиграть с роботами и проверить свои знания в викторине. Не запутаться и ответить на вопросы о произведениях литературы самых разных жанров могли только самые искушённые книголюбы.
На одной из площадок посетители библиотеки окунулись в мир математических головоломок и оптических иллюзий и смогли стать участниками химических экспериментов.
Ангелина Тихомирова не раз находила в романах и рассказах советы, как вести себя в реальной жизни. По словам девушки, читать книги должны люди любого возраста.
Ангелина Тихомирова, участник акции:
— Прививать любовь к книгам нужно для того, чтобы обогащать свою внутренний мир, чтобы уметь общаться с другими людьми.
Марина Ядова, начальник управления культуры администрации Калининграда:
— Библиотека — это динамично развивающееся учреждение, которое может предложить нашим читателям разные формы работы. Мне кажется, главная задача «Библионочь» показать, что библиотека — это не скучно, это интересно.
«Библики» — такую местную валюту смогли заработать самые активные участники акции и обменять её на призы: книги, диски с классической музыкой, цветные карандаши и другие полезные вещи.
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