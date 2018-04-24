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Вечеринка Unicorn party в клубе Ribambelle
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Вечеринка Unicorn party в клубе Ribambelle 

Ezhikezhik.ru 2 часа назад
29 апреля в RIBAMBELLE пройдёт незабываемая радужная Unicorn Party. На празднике детей ждёт путешествие на пушистом облаке и посещение волшебного замка, где обитают мифические лошадки.
Дети узнают тайну короны единорогов, искупаются в разноцветном море и научатся расчёсывать гриву. На вечеринке пройдут мастер-классы по приготовлению кейп-попсов, по созданию фото-рамки и лунная дискотека.
Начало в 15:00, во всех RIBAMBELLE, вечеринка входит в стоимость городка.
Рекомендуемый возраст: 4-10 лет.
Стоимость городка в клубах RIBAMBELLE: RIBAMBELLE Green 900 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE in the City 1 350 руб (без ограничения по времени) RIBAMBELLE Vremena Goda 1-час 1100 руб; 2-час 800 руб; 3-й час и последующие 600 руб.
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