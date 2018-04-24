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Звезды One Direction обсуждают возможность воссоединения
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Звезды One Direction обсуждают возможность воссоединения 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Разговоры о потенциальном воссоединении One Direction уже успели превратиться в некий инструмент, с помощью которого звезды группы пытаются подогреть интерес к собственному, сольному творчеству. На днях к числу экс-коллег, то и дело намекающих на то, что «вот когда-нибудь…», присоединился и Лиам Пейн — которому сейчас тоже приходится заниматься продвижением грядущего дебютного альбома.
В интервью Radio 1 24-летний певец сказал: «Вы знаете, я думаю, что воссоединение в какой-то момент все же случится — в отдаленном будущем». «Мы все это обсуждаем, знаете, эту мечту о самом потрясающем шоу в честь воссоединения», признался Пейн, одновременно подчеркнув, что индивидуальные успехи участников One Direction не ставят крест на будущем группы, а, наоборот, лишь помогут сделать воссоединение еще более впечатляющим:
«Это ведь единственный способ сделать One Direction еще масштабнее, еще успешнее — добиться успеха поодиночке».
Свежий хит от Лиама Пейна и J. Balvin — Familiar:
попкорнnews
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