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Министры здравоохранения стран Евросоюза решили ограничить рекламу вредных продуктов
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Министры здравоохранения стран Евросоюза решили ограничить рекламу вредных продуктов 

ТАСС 2 часа назад
СОФИЯ, 24 апреля. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Министры здравоохранения стран Евросоюза приняли решение подготовить директиву, ограничивающую рекламу таких вредных для населения и прежде всего для детей продуктов как чипсы, вафли и газированные напитки. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи руководителей системы здравоохранения ЕС сообщил глава болгарского Минздрава Кирил Ананиев.
"Здоровое питание — основной приоритет здравоохранения. Мы убеждены, что будущее конкурентной Европы принадлежит молодому, здоровому и образованному поколению. Мы говорили о роле окружающей среды и маркетинга и их влиянии на самых маленьких потребителей — на детей. Обсуждали варианты использования полезных продуктов — овощей и фруктов, которые должны стать альтернативой вкусных, но вредных переработанных продуктов — типа чипсов, вафель, газированных напитков", — сообщил министр.
"Будем работать над ограничением рекламы продуктов с высоким содержанием сахара и соли. Чтобы наши дети были здоровы, мы должны им обеспечить здоровую и полезную пищу по доступной цене", — подчеркнул еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Витянис Андрюкайтис.
Министры также обсудили вопрос о доступности медикаментов населению Евросоюза, отметив, что «лекарства — это не просто товар, а продукт, которым лечат нуждающихся в медицинской помощи». «В связи с подготовкой к Brexit мы должны объединить усилия, чтобы обеспечить непрерывность рабочих процессов и предотвратить возможную нехватку определенных лекарств», — отметил еврокомиссар.
Примечательно, что во время неформальной встречи министров здравоохранения ЕС в Софии прошла акция протеста врачей общей практики, которые категорично настаивают на увеличении финансирования их работы, обеспечения нормальных условий труда и снижения административной нагрузки.
В соответствии с действующим регламентом, врачи общей практики в Болгарии не имеют права ни на сон, ни на отдых. На протяжении 24 часов в сутки они обязаны по первому звонку спешить на помощь к пациентам, несмотря ни на праздники, ни на выходные дни, при этом получая лишь 2,9 лева (около €1,5) за каждого пациента. Существенно усложняет их работу оформление различных документов и отчетов, которое занимает около половины рабочего времени.
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