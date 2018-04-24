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31 мая и 1 июня в Инновационном центре «Сколково» пройдёт конференция «Startup Village»
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31 мая и 1 июня в Инновационном центре «Сколково» пройдёт конференция «Startup Village» 

ТАСС 2 часа назад
Москва, 24 апреля 2018 г. Ожидается, что участниками шестого ежегодного мероприятия станут 20 тысяч человек из 80 стран. Основатели стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира, компаниями-единорогами, инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями власти для обсуждения современных трендов и презентации инновационных идей.
Деловая программа включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвящённых становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Участники Startup Village смогут заранее запланировать своё общение с экспертами. Для этого организаторы конференции разработали удобный сервис назначения встреч — SUV Matchmaking.
Отбор лучших стартапов будет проходить на «Конкурсе проектов ранних стадий» и «Конкурсе компаний». Участниками первого мероприятия станут начинающие технологические предприниматели. Они будут соревноваться в четырёх направлениях: информационные технологии, биомедицина, энергоэффективность и энергосбережение, а также промышленные технологии. Победитель получит 2 миллиона рублей на развитие проекта.
В «Конкурсе компаний» будут участвовать опытные рыночные игроки с выручкой не менее 1 миллиона рублей в год. Наиболее перспективные разработки определят по 19 направлениям, среди которых цифровые технологии в бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, энергоэффективный транспорт. Главный приз — 5 миллионов рублей. Приём заявок на участие в конкурсах завершится 13 мая.
В рамках конференции также пройдёт Startup Bazaar — выставка проектов, на которой молодые команды представят перспективные российские разработки от прототипов до готовой продукции. В этом году в выставке примут участие 200 стартапов.
В 2017 году конференция Startup Village собрала свыше 20 тысяч гостей из 80 стран. В работе мероприятия приняли участие 4500 стартапов, 1000инвесторов, 490 журналистов и 350 полуфиналистов конкурса. Всего на конкурс команд и идей было подано более 1000 заявок.
Подробная информация на сайте конференции: https://startupvillage.ru/
Аккредитация СМИ: https://startupvillage.ru/press-center/accreditation
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