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Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов ждет участников из 80 стран
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Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов ждет участников из 80 стран 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Шестая ежегодная конференция Startup Village, которая пройдет 31 мая и 1 июня, ждет на своих площадках 20 тысяч участников из 80 стран.
Основатели стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира, компаниями-единорогами (чья оценочная стоимость очень быстро вырастает до миллиарда долларов и больше), инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями власти для обсуждения современных трендов и презентации инновационных идей.
Деловая программа включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвященных становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Участники Startup Village смогут заранее запланировать свое общение с экспертами. Для этого организаторы разработали удобный сервис назначения встреч — SUV Matchmaking.
Отбор лучших стартапов будет проходить на «Конкурсе проектов ранних стадий» и «Конкурсе компаний». Участниками первого мероприятия станут начинающие технологические предприниматели. Они будут соревноваться в четырех направлениях: информационные технологии, биомедицина, энергоэффективность и энергосбережение, а также промышленные технологии. Победитель получит два миллиона рублей на развитие проекта.
В «Конкурсе компаний» будут участвовать опытные рыночные игроки с выручкой не менее миллиона рублей в год. Наиболее перспективные разработки определят по 19 направлениям, среди которых цифровые технологии в бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, энергоэффективный транспорт. Главный приз — пять миллионов рублей. Прием заявок на участие в конкурсах завершится 13 мая.
В рамках конференции также пройдет Startup Bazaar — выставка проектов, на которой молодые команды представят перспективные российские разработки от прототипов до готовой продукции. В этом году в выставке примут участие 200 стартапов.
Подробная информация на сайте конференции.
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