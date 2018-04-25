Крупнейшая в России и СНГ конференция для стартапов ждет участников из 80 стран

Шестая ежегодная конференция Startup Village, которая пройдет 31 мая и 1 июня, ждет на своих площадках 20 тысяч участников из 80 стран.

Основатели стартапов встретятся с ведущими акселераторами мира, компаниями-единорогами (чья оценочная стоимость очень быстро вырастает до миллиарда долларов и больше), инвесторами, крупными технологическими корпорациями и представителями власти для обсуждения современных трендов и презентации инновационных идей.

Деловая программа включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвященных становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Участники Startup Village смогут заранее запланировать свое общение с экспертами. Для этого организаторы разработали удобный сервис назначения встреч — SUV Matchmaking.

Отбор лучших стартапов будет проходить на «Конкурсе проектов ранних стадий» и «Конкурсе компаний». Участниками первого мероприятия станут начинающие технологические предприниматели. Они будут соревноваться в четырех направлениях: информационные технологии, биомедицина, энергоэффективность и энергосбережение, а также промышленные технологии. Победитель получит два миллиона рублей на развитие проекта.

В «Конкурсе компаний» будут участвовать опытные рыночные игроки с выручкой не менее миллиона рублей в год. Наиболее перспективные разработки определят по 19 направлениям, среди которых цифровые технологии в бизнесе, производстве, финансах и медиа, цифровое здравоохранение, энергоэффективный транспорт. Главный приз — пять миллионов рублей. Прием заявок на участие в конкурсах завершится 13 мая.

В рамках конференции также пройдет Startup Bazaar — выставка проектов, на которой молодые команды представят перспективные российские разработки от прототипов до готовой продукции. В этом году в выставке примут участие 200 стартапов.

Подробная информация на сайте конференции.