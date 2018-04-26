Ведущие мировые технологические компании примут участие в конференции Startup Village

Москва, 26 апреля 2018 г. Представители ведущих международных технологических компаний — Microsoft , AECOM, SAP, Cisco , IBM и Philips — примут участие в крупнейшей в России и СНГ конференции для стартапов Startup Village, которая пройдёт 31 мая и 1 июня в Инновационном центре «Сколково» . Участниками мероприятия станут более 20 тыс. человек из 80 стран, в том числе около 4,5 тыс. стартапов.

Представители одного из крупнейших мировых производителей программного обеспечения — Microsoft — проведут в рамках конференции мастер-классы по дизайн-мышлению. Сотрудники международной строительной компании AECOM и транснационального разработчика сетевого оборудования Cisco обсудят на одной из сессий судьбу умных городов. А спикеры из SAP Labs примут участие в обсуждении ключевых трендов в развитии корпоративных инноваций.

Директор по технологиям, глава исследовательского подразделения голландского технологического гиганта Philips Хенк ван Хаутен (Henk van Houten) выступит на панельной дискуссии, темой которой станет развитие искусственного интеллекта и угроза исчезновения некоторых профессий. Научный сотрудник исследовательского центра IBM Research-Almaden Томас Г. Циммерман (Thomas G. Zimmerman) порассуждает о том, как будут развиваться и станут ли общедоступными технологии виртуальной и дополненной реальности. Вай Ли, главный архитектор продуктов известного американского производителя GPS-навигационной техники и спортивных часов Garmin, на панельной дискуссии, посвящённой внедрению новых технологий в спорте, расскажет, каких устройств не хватает спортсменам и как они повлияли на вовлечённость людей в занятия физической культурой.

Ключевыми участниками конференции Startup Village также станут глава российского подразделения крупнейшей за пределами Китая компании — промышленного майнера и разработчика технологий в сфере блокчейн Bitfury Russia Дмитрий Уфаев , сооснователь и CEO частного проекта по освоению Марса Mars One Бас Лансдорп (Bas Lansdorp), министр по экономическим вопросам, инновациям, цифровизации и энергетике земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии Андреас Пинкварт (Andreas Pinkwart), профессор металлургической промышленности в Кембридже Харшад Бхадеши (Harshad Bhadeshia) и другие гости.

Деловая программа Startup Village включает в себя более 150 интерактивных сессий и мастер-классов, посвящённых становлению новых рынков, трансформации бизнес-моделей и интеграции прорывных технологий в бизнес-практику. Гости мероприятия могут принять участие в конкурсе проектов и побороться за приз в пять миллионов рублей, познакомиться с потенциальными инвесторами и побывать на выставке инноваций Startup Bazaar, на которой свои разработки представят около 200 стартапов.