Фестиваль тюльпанов в Калмыкии: 25 лучших кадров самого весеннего праздника

Колоритные юрты, национальные угощения на любой вкус и, конечно, пестреющие весенними цветами поля — в Калмыкии прошел традиционный фестиваль тюльпанов.

— В степи, где и проходил традиционный праздник, тюльпаны почти не растут. Место выбрано как раз из этих соображений: чтобы никто не вытоптал распускающиеся цветы, — уточнили организаторы фестиваля. — В степи от невысоких и ярких тюльпанов уже рябит в глазах — когда они только появляются и распускают лепестки, в поле царит необыкновенная красота.

Впрочем, удивлять гостей из Волгограда, Ростова, Ставрополя, Краснодара и Москвы участники фестиваля решили не только цветами, вобравшими в себя все весенние краски. Каждый район Калмыкии рассказал о своем производстве, накормил национальными блюдами — от меню участников разбегались глаза. К приезду туристов из разных уголков страны калмыки достали лучшие национальные наряды, поставили юрты и вспомнили все национальные танцы.

— Знакомство с верблюдами, катание на лошадях, участие в мастер-классах или спортивные развлечения с национальным акцентом — гостям фестиваля предложили очень насыщенную программу, — рассказывают волгоградцы. — Любителей уединенного отдыха позвали на экскурсию в очаровательно тихие и пышущие весной природные парки. Тем, кто не успел охватить все и сразу, предложили оставить машины на парковке и разбить палатки.