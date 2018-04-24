О — отрыв льдин. В Сахалине появился словарь местных слов и выражений

Местное мистическое заболевание «сахалиноз», та самая «корюшка», «богодул», что означает сильно пьющего человека, и ещё около восьмидесяти жаргонизмов, феноменов и просто жизненно необходимых слов вошли в новую «Азбуку Сахалина». Strelka Magazine публикует подготовленный к выставке «Сахалин. Биография» арт-проект, где каждая буква алфавита вычерчена шрифтом «Тиу кёшк ларш», что в переводе с нивхского языка значит «звуки морской волны». Рассмотреть значения слов и азбуку в подробностях можно здесь.

Иллюстрация из книги «Азбука Сахалина»

В основе азбуки — материалы «Сахалинской Википедии», где уже набралось 15 определений c подробным академическим описанием. В азбуке их уже около восьмидесяти. Среди них выражение «до корейской Пасхи»: так говорят, когда хотят показать, что ждать бессмысленно. Там же определение сахалинского «островного сознания»: «По сути — миф, который стал реальным из-за веры в то, что он существует. По факту — географическая отсечённость от материка сыграла огромную роль в формировании особенно ограниченного образа мышления жителей островов». Транспортная и логистическая отдалённость при малом населении накладывают отпечаток «нафиг мы кому нужны на кочке». А возможность приехать и уехать с острова только самолётом развивает в сознании ассоциацию с подводной лодкой. Наиболее точно характеризует островное сознание фраза «Сахалин дружит против всех, кто не на острове».

Собрали и оформили слова специально для выставки «Сахалин. Биография», которая состояла из результатов творческих мастерских, проходивших во время кинофестиваля «Край света — 2017».

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Тогда в Детской мастерской сделали несколько анимационных фильмов, где показали остров под непривычным углом: мальчик заказывает в интернете кнопку, останавливающую время, и ждёт, пока её привезут. В те же дни под руководством Кирилла Кулагина, Лены Ваниной и Маши Денисовой в кинолаборатории снимали несколько фильмов, в том числе про сердце северного оленя. Филипп Дзядко , Олег Коронный и Ася Терехова курировали «Музей самого себя», где распашонки, дедушкины линейки, письма и фотографии рассказали историю Сахалина через истории семей. Заброшенную башню японского бумагоделательного завода превратили в достопримечательность участники блока по урбанистике, там же решили собрать Сахалинскую азбуку, фактически словарь для местных и приезжих.