Москва онлайн покажет косплей-шоу победителей конкурса World Cosplay Summit

В эти выходные в столице пройдет фестиваль для всей семьи Hinode Power Japan! Посетители узнают о японской культуре, послушают популярную музыку, примут участие в мастер-классах и конкурсах. 29 апреля состоится World Cosplay Summit (WCS) — крупнейший в мире турнир косплея. Он проходить в 37 странах и собирает огромное количество гостей. В воскресенье поклонники манги, сериалов и аниме попробуют поразить строгих жюри своими костюмами, а потом сильнейшие примут участие в выступлении Kawaii Japan.

Смотрите 29 апреля в 14:50 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.