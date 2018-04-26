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Москва онлайн покажет косплей-шоу победителей конкурса World Cosplay Summit
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Москва онлайн покажет косплей-шоу победителей конкурса World Cosplay Summit 

Москва24 26 минут назад
Фото: Москва24
В эти выходные в столице пройдет фестиваль для всей семьи Hinode Power Japan! Посетители узнают о японской культуре, послушают популярную музыку, примут участие в мастер-классах и конкурсах. 29 апреля состоится World Cosplay Summit (WCS) — крупнейший в мире турнир косплея. Он проходить в 37 странах и собирает огромное количество гостей. В воскресенье поклонники манги, сериалов и аниме попробуют поразить строгих жюри своими костюмами, а потом сильнейшие примут участие в выступлении Kawaii Japan.
Смотрите 29 апреля в 14:50 на этой странице или портале «Москва онлайн». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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