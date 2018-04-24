Музыка, еда, наука и косплей: главное о крупнейшем фестивале японской культуры

Hinode Power Japan — крупнейший фестиваль японской культуры в России, который ежегодно это масштабное мероприятие собирает в Москве поклонников традиционной и современной японской культуры — музыки, кухни, боевых искусств, видеоигр, косплея, поп-арта.

В этом году уже седьмой по счету фестиваль пройдет 28 и 29 апреля на площадке выставочного павильона №75 на ВДНХ.

В прошлом году мероприятие посетили более 25 тысяч человек. В 2018 году Hinode Power Japan представляет российской публике исключительный состав японских артистов. Посетителей фестиваля ждут музыкальные выступления, состязания в традиционных японских видах спорта, финал чемпионата России по косплею, кулинарные изыски от шеф-поваров лучших японских ресторанов Москвы, красочные шоу и многое другое.

Музыка Хедлайнером станет суперпопулярный японский рок-бэнд Yasuharu Takanashi & Yaiba. Его участники — авторы и исполнители саундтреков к анимационным сериалам и фильмам ("Наруто: Ураганные хроники", «Хвост феи», «Боруто: Следующее поколение Наруто» и др.). Коллектив, созданный известным композитором и аранжировщиком Ясухару Таканаси, приедет в Россию первый раз.

Впервые приглашенными звездами будут Jenya — певица и единственная в Японии профессиональная российская сэйю (голосовая актриса, озвучивающая персонажей аниме, видеоигр, фильмов) и популярная среди японской молодежи певица Yucat.

Наука Особое место в программе фестиваля занимает лекция всемирно известного инженера-робототехника Томотака Такахаси (Tomotaka Takahashi), создателя различных по функциональности роботов. Например, робота-телефона RoBoHoN, робота-космонавта Kirobo, а также роботов Chroino и Evolta.

Живопись и анимация Среди гостей фестиваля — live-художница суми-э Watanabe CHONTO. На открытии она создаст масштабную картину размером 1,5х2 метра в традиционной технике японской монохромной живописи, однако какой сюжет она придумала для своего выступления в России — одна из интриг!

Еще один специальный гость из Японии — известный художник в технике кири-э Такахаси Ютака. Мастер Такахаси не только привезет на фестиваль свои изысканные работы, которые будут представлены в рамках персональной выставки художника, но и лично научит всех желающих творить шедевры из бумаги на своих мастер-классах.

Любители японской анимации смогут посмотреть премьеры весеннего сезона, предоставленные одним из главных партнеров фестиваля, компанией Wakanim — онлайн-сервисом цифровой дистрибуции аниме, а также посетить мастер-класс по рисованию манга.

Накануне открытия 27 апреля в кинотеатре «Космос» сети «Москино» состоится специальный показ нового анимационного фильма Уэса Андресона «Остров собак». Сюжет картины рассказывает историю 12-летнего мальчика Атари, живущего в вымышленном японском городе Мегасаки, который в одиночку отправляется на остров с изгнанными собаками. Ему предстоят поиски своего верного пса по прозвищу Спот. Зрители смогут увидеть картину почти на неделю раньше официального выхода в прокат, запланированного на 3 мая.

Косплей На Hinode Power Japan состоится важнейшее для любителей косплея событие — финал российского отборочного тура World Cosplay Summit, победители которого получат право защищать честь страны на всемирном чемпионате косплея в японском городе Нагоя. В финале примут участие лучшие из лучших по итогам региональных отборочных фестивалей, прошедших в 10 российских городах.

Помимо финала WCS Russia в рамках фестиваля Hinode Power Japan проходит несколько конкурсных номинаций в различных жанрах косплея: дефиле — конкурс образов и персонажей (сценки); караоке; внеконкурс — выступления в свободном стиле; фотокосплей — конкурс фоторабот. В 2018 году на участие в конкурсных номинациях подано более 300 заявок.

В состав жюри войдут специальные гости фестиваля: певица Yucat, певица и сэйю Jenya, а также FRAN-san — японская косплей-звезда, представитель офиса WCS, принимавшая участие в прошлогоднем фестивале Hinode Power Japan.

Спорт Для проведения спортивных мероприятий в 75 павильоне ВДНХ будет оборудована отдельная площадка. Любители спорта и восточных единоборств не только смогут увидеть показательные выступления по различным видам и техникам японских боевых искусств — иайдо, айкидо, кэндо, сумо, но и поучаствовать в мастер-классах и игровых поединках под руководством мастеров Федерации сумо Москвы.

Также посетители увидят захватывающую демонстрацию боевых техник в исполнении представителей Федерации боевых искусств Москвы.

Развлечения Гости вне зависимости от возраста смогут получить начальные знания по японскому языку и произношению (в ходе одного из мастер-классов каждый сможет попробовать стать голосовым актером «сэйю» и озвучить аниме), постичь основы оригами, живописи суми-э и техники вырезания фигур из бумаги кири-э, попробовать себя в японской каллиграфии, научиться искусству складывания ткани и упаковки подарков «фуросики», а также занять себя различными настольными играми и традиционными японскими головоломками — риичи-маджонг, гомоку, рэндзю, сёги и не только.

Каждый сможет испытать свою ловкость и чувство баланса, попробовав свои силы в «кэндама». Так называется деревянная игрушка с шаром на ниточке (японская разновидность бильбоке), который нужно поймать в одну из чаш или — самое сложное — на шпиль игрушки. Интересным трюкам с применением этой игрушки всех желающих научат мастера из команды Belka Kendama.

А еще в Энничи-зоне будут угощать любимым десертом всех японских детей какигори, который готовится из строганного льда со сладким фруктовым сиропом!

Отдельная часть фестивального пространства будет отведена под выставку-продажу с участием компаний, представляющих японские товары: одежду, продукты, технику и так далее.

Еда На фестивале можно будет познакомиться с гастрономическими традициями Японии и посетить зону фудкорта, где будут представлены более десяти авторских проектов ресторанов японской кухни и стрит-фуда. Гости фестиваля смогут попробовать популярные среди российской публики суши, рамен, темпуру, пельмени гёдза, а также японские знаменитые японские вафли тайяки, бестселлер японского стрит-фуда — такояки (круглые пончики с начинкой из осьминога), японское мороженое и десерт какигори.

В этом году посетителей ждет исключительная возможность насладиться гастрономическими изысками от специального гостя, впервые приехавшего на фестиваль, — шеф-повара Хигаси Эйдзи. Мастер лично представит элитный киотский ресторан и угостит всех желающих восхитительной темпурой.

Более подробная информация доступна на официальном сайте мероприятия. Билеты по ссылке.