Объявлена музыкальная программа крупнейшего в России фестиваля японской культуры

На фестивале японской культуры Hinode Power Japan, который пройдет в Москве 28 и 29 апреля, выступит пять музыкальных коллективов. Об этом сообщается в программе мероприятия, поступившей в редакцию «Ленты.ру»

Хедлайнером фестиваля станет японская рок-группа Yasuharu Takanashi & YAIBA, записавшая саундтреки к аниме «Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи» и «Боруто: Следующее поколение Наруто». Впервые в России выступят певицы yucat и Jenya.

Помимо этого, на мероприятии сыграет нойз-музыкант KK NULL в паре с московским исполнителем Алексеем Борисовым . Еще один участник Hinode Power Japan — российский герлз-бэнд Pudra, участницы которого поют на японском и русском языках.

Также на фестивале покажут японскую анимацию. Посетителям представят, в частности, аниме Sword Art Online Alternative «Gun Gale Online», Persona 5 The Animation и Steins; Gate 0. Посетителей ожидают и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров японских ресторанов в столице.

Билеты на Hinode Power Japan можно приобрести на сайте concert.ru.