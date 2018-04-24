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Объявлена музыкальная программа крупнейшего в России фестиваля японской культуры
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Объявлена музыкальная программа крупнейшего в России фестиваля японской культуры 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Москва24
На фестивале японской культуры Hinode Power Japan, который пройдет в Москве 28 и 29 апреля, выступит пять музыкальных коллективов. Об этом сообщается в программе мероприятия, поступившей в редакцию «Ленты.ру».
Хедлайнером фестиваля станет японская рок-группа Yasuharu Takanashi & YAIBA, записавшая саундтреки к аниме «Наруто: Ураганные хроники», «Хвост феи» и «Боруто: Следующее поколение Наруто». Впервые в России выступят певицы yucat и Jenya.
Помимо этого, на мероприятии сыграет нойз-музыкант KK NULL в паре с московским исполнителем Алексеем Борисовым. Еще один участник Hinode Power Japan — российский герлз-бэнд Pudra, участницы которого поют на японском и русском языках.
Также на фестивале покажут японскую анимацию. Посетителям представят, в частности, аниме Sword Art Online Alternative «Gun Gale Online», Persona 5 The Animation и Steins; Gate 0. Посетителей ожидают и кулинарные мастер-классы от шеф-поваров японских ресторанов в столице.
Билеты на Hinode Power Japan можно приобрести на сайте concert.ru.
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