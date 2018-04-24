Красота в камне: что можно увидеть в геологическом музее Архангельска?

Геологический музей имени академика Н. П. Лавёрова в САФУ начал работу в июне 2017 года. Тогда на его открытии побывал глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин . Какие богатства сейчас хранятся здесь?

В музее есть не только свои экспонаты — большая коллекция красивейших камней и минералов, которая, к слову, представлена ещё не полностью, но и другие выставки. Например, сейчас там находится экспозиция московского геологического музея Вернадского. Это не только камни, но и палеонтологические экспонаты: окаменелости древних моллюсков, зуб мамонта, образцы самоцветов и минералов, вулканических бомб и осколков метеоритов.

Самолёт из бокситов

Казалось бы, чем могут быть интересны камни? Как выясняется — многим, но речь, естественно, идёт не об обычном гравии. Каждый экспонат музея индивидуален — а если ещё и знать историю каждого камня, то здесь становится даже интереснее многих музеев живописи.

Например, флюорит — этот минерал использовали всегда и везде. Во время войны из него делали огнеустойчивые прицелы для танков. «Забайкальский флюорит может быть зелёным, а может переходить из белого в розовый, голубой и фиолетовый, — рассказывает нам директор музея Дарья Шпилевая. — Поэтому его используют в украшениях. У нас в 30-х годах было открыто месторождение флюоритов в Амдерме, сейчас, правда, оно не работает».

В Поморье есть и североонежский бокситовый рудник, и редко кто вспоминает, что из этой руды добывают алюминий. Самолёты раньше полностью делали из этого сплава, получается, что за счёт бокситов можно было облететь весь земной шар. Или алмазы — которые также добывают в области: и алмаз, и графит имеют практически один состав, но почему-то один используют для карандашей, а другой — чтобы резать стекло. А всё дело в структуре камней — у графита она слоистая, а у алмаза — тетраидная.

Есть в музее и окаменевшие строматолиты — прародители всего на планете. Миллиарды лет назад именно они начали выделять ненужный им кислород и тем самым изменили состав атмосферы. Или метеориты — точнее, их осколки, потому что эти небесные тела распадаются, пока долетают до поверхности планеты. Считается, что за сутки на Землю выпадает несколько тонн метеоритов.

Откопать динозавра

Рядом с камнями стоят вещи нашего земляка, знаменитого геолога Николая Лавёрова , в честь которого и назван музей, — например, его глобус, на котором отмечены все места, где он работал. «Николай Павлович был „закрытым“ учёным, потому что он искал уран, — рассказывает Дарья. — Я считаю, что сегодняшние дети, которые к нам приходят, потом смогут говорить: „Мы жили во времена Лавёрова“. Он стоит примерно на одной ступени с Ломоносовым, по вкладу и по многогранности исследований».

Но музей состоит не только из стендов с минералами. Нам показывают аудиторию, предназначенную для проведения игровых занятий с детьми. «К нам обычно приходит большая группа детей, — недавно приезжали шестиклассники из Северодвинска, 30 человек, — рассказывает она. — Мы их делим на две группы — одной рассказываем теорию, другая занимается практикой». Центральное развлечение в комнате — это аппарат, который все называют просто «песочницей»: на чистый песок падает проекция, которая показывает, как изменяется ландшафт местности. В песке можно построить вулкан или вырыть реки, можно искать закопанные «ископаемые» и даже играть в игры.

«Приходит к нам класс — и видно, что им интересно, — говорит Дарья. — И ты им рассказываешь, как появился каждый из минералов, почему так произошло? Как может такая красота образоваться? Это ведь целый процесс, целая система, на которую ушло много лет. Приятно, что ребятам это интересно начиная с первого класса!».

Справка

Николай Павлович Лавёров — геолог, геохимик, доктор геолого-минералогических наук, педагог, профессор. Вице-президент АН СССР (1988-1991) и РАН (1991-2013). Полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Родился 12 января 1930 в селе Пожарище Коношского района. Помимо прочих достижений, он открыл систему закономерностей уранового рудообразования и разработал генетическую систематику месторождений урана, занимался решением проблем безопасного вывода из эксплуатации и утилизации атомных подводных лодок и устранению последствий ядерных испытаний на отдалённых территориях. При его участии создана государственная система учёта запасов минерального сырья.

Умер 27 ноября 2016 в Москве после тяжёлой болезни. Похоронен на Новодевичьем кладбище.