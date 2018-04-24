Неделя иммунизации стартовала в Кыргызстане

До 29 апреля жители смогут сделать бесплатные прививки, сообщает телеканал «МИР 24».

Основной упор сделан на труднодоступные и отдаленные местности. Там дети не получают плановые прививки своевременно. Жители городов смогут получить вакцину в поликлинике по месту жительства.

«Во время этой недели все прививочные пункты будут проводить вакцинацию. Также сформированы выездные и мобильные бригады медицинских работников. 25 выездных бригад и 22 мобильные организуют прививочные пункты для вакцинации на территории новостроек», — уточнил заместитель министра здравоохранения Олег Гурин.

Врачи отмечают, что за 25 лет в Кыргызстане не регистрируется полиомиелит, а другие сложные инфекции, такие как столбняк и туберкулез сведены к минимуму. Все это благодаря своевременным прививкам.

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