Что такое «дорама»?

Восточные сериалы — словно свежие, но пока еще экзотические фрукты в нашем телевизионном меню. Южная Корея, Япония, Китай и Турция снимают, как оказалось, очень популярные сериалы. Они стремительно покорили мир. Сегодня эта волна докатилась и до России. Теперь и у нас есть возможность смотреть нашумевшие теленовинки, причем легально и в хорошем качестве. Наскучили однообразные голливудские блокбастеры? Устали от чернухи и пошлости на экране? Тогда этот небольшой обзор от телеканала «Дорама» для вас.

«Потомки солнца» История любви женщины-врача и миротворца ООН . Она не приемлет насилия. Он — солдат и должен убивать. Из-за моральных принципов они расстаются. Но неожиданно встречаются вновь. В горячей точке. Здесь их личные неурядицы меркнут на фоне войны. А разногласия превращаются в пыль от ударов землетрясения. Их чувства обретают новую силу здесь, где они могут погибнуть в любой момент.

Сразу виден крепко сбитый сюжет? Еще бы! «Потомки солнца» — стопроцентный южнокорейский телехит. Драма, романтика и захватывающий боевик в одном флаконе. Бюджет сериала — более 10 миллионов долларов. Он с успехом идет в тридцати странах мира.

Фильм вышел в 2016 году. Тогда за несколько месяцев его посмотрели два миллиарда зрителей. Такая популярность вызвала зависть и раздражение некоторых китайских чиновников: они назвали увлечение просмотром корейских сериалов нежелательным и даже опасным. На самом деле ничего опасного здесь, конечно, нет. А есть только честная история о простых людях, динамичный сюжет, отличная музыка и, конечно же, потрясающе симпатичные актеры. Такие красивые и «няшные», какие бывают только в восточных сериалах, которые принято называть дорамами.

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«Моя Венера»

Когда она нервничает, то много ест. Когда она ест, то быстро толстеет. Когда толстеет, она нервничает… Пампушка с тонной проблем попадает в руки элитного фитнес-тренера. Он красив, богат и уверен в себе, обещает сделать из нее стройную нимфу. У него жесткие методы, у нее сложный характер. На пути к похудению их чувства накаляются до предела. Лишний вес — проблема серьезная. Ты на работе с утра до вечера, но начальство это не ценит. На личном фронте «все сложно», нервы и здоровье ни к черту. Нет сил, а самое главное — желания следить за собой. Какой там спортзал! Сбегать бы на выходных к парикмахеру! Знакомая ситуация, не правда ли? «Моя Венера» — легкая, ироничная, светлая комедия. Она абсолютно точно поднимет вам настроение. И, возможно, даже сподвигнет вас перестать злоупотреблять мучным и сладким! Смотреть трейлер

«Главная героиня сериала, в котором я озвучиваю сразу две мужские роли — адвокатесса лет тридцати. Она страдает и мучается по поводу своего внешнего вида. На самом деле, как это обычно и бывает, она раздула проблему прежде всего в своей голове. Не такая уж она и толстая! Лично я ничего не имею против таких девушек. Она вполне симпатичная».

Воскресший Эртугрул

Многосерийная эпопея о жизни легендарного тюркского правителя Эртугрула, отца Османа I — того самого, который основал Османскую империю. Но первые камни в ее фундамент заложил харизматичный и дерзкий вождь Эртугрул Бей, который сумел объединить небольшой отряд разрозненных кочевников в мощную военную силу, утвердить свой народ на огромной территории Малой Азии. Военные походы и сражения, безжалостные нравы Средневековья, интриги, смерть и предательство. И, конечно, любовь. Всепоглощающая любовь. «Воскресший Эртугрул» сразу после показа первой серии у себя на родине, в Турции, занял первое место в национальных рейтингах и оставался лидером три сезона подряд. Права на показ сериала были выкуплены в более чем 25 странах. Пока вышло четыре сезона, пятый обещают осенью. И хоть слухи о закрытии сериала блуждают уже давно, кажется, мы успеем состариться прежде, чем он закончится. Смотреть трейлер

«О чем, собственно, этот сериал? Есть только две главные темы в искусстве. Любовь и смерть. Все остальное — вариации. Я озвучиваю Сулейман-Шаха, отца Эртугрула. Перед Сулейманом ответственность за весь клан, за весь род. Сыновья могут чудить, жена — плакать и причитать. А он принимает решения. И это всегда тяжело».

«Хилер» Он берется за самые опасные поручения, чтобы заработать денег и купить необитаемый остров. Скрывается под ником Хилер. Он сторонится людей, но встречает её, начинающую журналистку — наивную оптимистку с твердым характером. Нахлынувшие чувства меняют его планы и взгляды на жизнь. Ему приходится бросить вызов системе, чтобы выбраться с возлюбленной из преступной схемы.

Хилер — ночной курьер. Ловкий как человек-паук, неуловимый как секретный агент, несгибаемый как супергерой. Но самое главное — верный, нежный и заботливый мужчина для той единственной, которой принадлежит его сердце.

Она — юная, пылкая, ищущая себя в профессии девушка-репортер. И отнюдь не глупая (что, надо сказать, большая редкость для дорам).

Телекритики в Корее заявили в один голос — лучшая экранная парочка влюбленных персонажей среди сотен подобных сериалов. Следить за «химией» отношений двух главных героев — одно удовольствие. А сколько там не основных, но не менее захватывающих сюжетных линий!

С формальной точки зрения «Хилер» — это мелодрама. Но с не меньшим упоением, чем любовную линию, фанаты сериала на форумах обсуждают погони, драки и прочие трюки, которые мы привыкли называть емким словом «action».

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Описания сериалов предоставлены телеканалом «Дорама».

Мнение эксперта: нас накрыла «корейская волна».

Сегодня «законодатель мод» среди дорам — Южная Корея. Сериалы из этой страны пользуются наибольшей популярностью у нашей молодежи. Каждый день сотни больший и малых студий создают то, что на языке бизнеса называется «видеоконтент». И это не только сериалы, но и телешоу, полнометражки, документальные фильмы. Все это — часть нового культурного феномена под названием «корейская волна», о которой мы поговорили со специалистом.

Анастасия Погадаева, филолог, переводчик, специалист по истории и культуре Южной Кореи, преподаватель Института стран Азии и Африки МГУ

— Анастасия Викторовна, а что такое, собственно, «корейская волна»? С чего все началось? — Где-то в начале 90-х корейцы поняли, что культура может быть такой же статьей экспорта, как и высокие технологии. По легенде, тогдашний президент Кореи Ким Ён Сам узнал, что кассовые сборы одного голливудского блокбастера «Парк юрского периода» равны доходам от зарубежных продаж 1,5 миллионов машин «хюндай». Чиновники постановили: расходы на культуру увеличить. С тех пор вся индустрия поп-культуры поставлена в Корее на мощные государственные рельсы. Это так называемая «политика мягкой силы» — особая внешнеполитическая стратегия. Попросту говоря, цель Южной Кореи — завернуть свою экономическую и культурную экспансию в как можно более привлекательную для среднестатистического жителя планеты обёртку. Лавинообразный рост популярности корейской массовой культуры — это и есть, в общих чертах, так называемая «корейская волна». — О, да! Эта волна уверенно дошла и до нас, россиян. Все мы уже все знаем про Южную Корею. Корейская лапша, рэпер PSY, телевизоры Samsung. Что еще? Ой, что-то больше ничего на ум не приходит… — Именно так. В первую очередь известно то, что хорошо продается. Нас, серьезных востоковедов, это немного расстраивает. Однобоко получается, ведь в стране есть много всего интересного. Но есть и обратная сторона медали. Молодежь через интерес к аниме, К-pор (корейская популярная музыка) и сериалам идет глубже и проявляет интерес и к культуре, к языку, к истории страны утренней свежести. Тысяча человек. Столько желающих изучать корейский язык записываются каждые три месяца на соответствующие курсы при Корейский культурном центре в Москве. Еще раз подчеркну. Многие молодые люди пришли к такой глубине познания через современную культуру. — Согласно подсчетам ряда экспертов, Корея в этом году заработает на «корейской волне» до 10 млрд долларов. В чем причина такого феноменального успеха? — Корейцы исключительно трудолюбивы. Например, здесь не приветствуется уйти с работы раньше начальника, даже если рабочий день закончился. Или очень важны встречи с коллегами после работы в неформальной обстановке. Получается, что человек очень много времени на работе и с работой. Другой момент. Это опора на традиционные ценности, коллективизм. — Те самые «духовные скрепы», которые сейчас ищут в России? — Совершенно верно! На примере Кореи мы видим, что это выигрышная стратегия. Даже в самом «смелом», прогрессивном корейском комедийном сериале вы не найдете намека на грязные конфликты в семье, неуважительное отношение к старшим. Корейцы очень ценят институт семьи, свои традиции, историю. Считают себя уникальным, особенным народом. Если приехать в Сеул, то бросается в глаза, как традиционное сочетается с современным. Древние дворцы и храмы в центре стоят бок о бок с небоскребами. Современная Южная Корея — это прежде всего нация, где во главе всего стоит понятие «мы», а не «я». Это отражается даже в языке. Даже единственный ребенок в семье говорит «наша мама», «наш отец». Я слышала, что в период кризиса корейцы выстраивались в очередь, чтобы сдать золото на благо страны. У нас даже сложно такое представить! Повторюсь. Главный их культурный код — «мы». Мы вместе, мы одна нация, мы одна страна. Все то позитивное, что есть в глубинах подсознания корейского общества легко переносится в их массовую культуру. И находит живой отклик в миллионах сердец зрителей по всему миру. Мне часто говорят, что популярность аниме и дорам в России скоро пройдет. Но я наблюдаю на примере своих студентов за этим «модным поветрием» уже добрый десяток лет. И могу с уверенностью сказать: все только начинается!

Поклонники восточных сериалов. Кто они? В основном это люди молодые, кипучие. Они любят делать «селфи» и выкладывать их в соцсети. Там же обсуждают свои горячо любимые сериалы. И всe, что связано с восточной поп-культурой. Одна из представительниц популярного паблика о дораме рассказала нам о себе и своем увлечении. Менсуре 16 лет. Она живет в Приморье, увлекается историей и физикой. В свободное от уроков и общественной работы время она пишет сценарий исторического сериала про Ивана Грозного, но в стилистике дорамы.

Менсура Мурадова, ученица гимназии, 16 лет, Приморье:

«Я окунулась в мир дорам благодаря инстаграму, разные фрагменты из сериалов часто показывали в разделе «Интересное». Решила посмотреть один из таких сериалов. Назывался он «Алые сердца: Коре». Поначалу я путала персонажей, не понимала, что происходит на экране, но потом разобралась как следует. Сейчас выходят новые дорамы, и они всё интереснее. Красивая картинка! Романтика! Актеры все очень милые. Это одна из самых важных вещей в азиатских сериалах! Ну и пусть это во многом мир через розовые очки. Но мне нравится. Девушки там у них, в сериалах, забавные. Все такие гордые, глупые… И не умеют готовить! Одновременно и смешно, и очень жизненно. Мое сердце принадлежит Востоку. Я даже свою учительницу китайского языка «приучила» смотреть дорамы. К моему огромному сожалению, у меня нет канала «Дорама» в телевизоре, я очень расстроена, хотя Приморский край ближе к странам Азии. Я считаю, что у азиатского киноискусства и искусства в целом начинается новая жизнь, это сплав восточной красоты и западного профессионализма. Люди будут стараться сделать как можно больше, интереснее, красивее. Так что нас ждет ещё много крутых дорам, песен и клипов».

Спрашивайте канал «Дорама» у своего оператора платного телевидения.

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