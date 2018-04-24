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Ребенок, больной эпилепсией, поедет лечиться за счет округа. Скандальная история завершена благополучно
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Ребенок, больной эпилепсией, поедет лечиться за счет округа. Скандальная история завершена благополучно 

ИА Север-Пресс 1 час назад
В Ноябрьске только что завершилась встреча 34-летней Людмилы Новаковски, матери 5-летнего Юлиана, страдающего эпилепсией, с главным врачом центральной городской больницы Олегом Шалаевым. Вопрос отправки маленького Юлиана для обследования за пределы округа решен положительно.
Напомним, в соцсетях неравнодушные жители Ямала во главе с тетей мальчика организовали сбор средств для обследования и лечения маленького ямальца за пределами округа.
«Мы с Юлианом сегодня находимся в больнице, на встрече с главврачом Олегом Шалаевым. Сбор средств приостановили, выход найден. Огромное человеческое спасибо всем тем, кто откликнулся на нашу беду», — сказала Людмила Новаковски.
«У нас только что завершилась беседа с Юлианом и его мамой. Они сидят сейчас рядом со мной. Вопрос решен положительно. У нас состоялся с мамой ребенка содержательный и обстоятельный разговор. Мы поняли друг друга. Юлиан будет обследоваться в одном из лучших федеральных центров страны. Обследование и лечение для него будет бесплатным за счет города и округа. Были недопонимания, мы сели, поговорили, инцидент исчерпан. Вместо того чтобы сразу давать какую-то информацию в соцсеть, просто нужно подойти к главному врачу и решить на месте все проблемы», — сообщил корреспонденту ИА «Север-Пресс» Олег Шалаев.
Людмила Новаковски в завершение беседы еще раз поблагодарила ямальцев и подчеркнула, что сбор средств приостановлен.
«Хочу вернуть средства, но пока не знаю как. Отзовитесь, пожалуйста, и еще раз спасибо», — призывает горожанка.
Напомним, в городских пабликах Ноябрьска появилось обращение к подписчикам групп с просьбой помочь больному ребенку. Многие откликнулись, но во время сбора средств на странице паблика появилось письмо сотрудницы городской больницы Тамары Михеевой, в котором она утверждала, что в сборе денежных средств для обследования и лечения Новаковски Юлиана необходимости нет.
Разразился скандал, пользователи разделились на два лагеря — одни поддерживали маму и ребенка, другие, ссылаясь на письмо больницы, объявили их аферистами. У Юлиана — сложное заболевание, за которое, со слов мамы, не брались многие клиники. Поэтому семья решилась на самостоятельные действия и объявила сбор средств.
ИА Север-Пресс: последние новости
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