Ещё
«Нужно повышать массовость спорта, тогда и деньги начнут вкладывать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нужно повышать массовость спорта, тогда и деньги начнут вкладывать» 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Безусловно, большой спорт важен как воспитательный фактор. Дети живут примером, поэтому необходимо показывать им, на кого они должны ориентироваться. У них даже в психологии заложено, что они берут те паттерны, образы, на которые они хотят быть похожими. Это касается и кино, и искусства в целом, и семьи и спорта. И здесь одним из моментов, которому должны учиться дети, является достижение целей.
В этом плане спорт можно использовать как один из инструментов развития личности в подрастающем поколении. И это не говоря уже о том, что это здоровый образ жизни, воспитание характера, что само собой разумеется.
Да, результаты наших спортивных команд сейчас не слишком хороши. Хотя когда-то наш регион мог похвастать более весомыми достижениями. На мой взгляд, как общественника, здесь мы можем изменить ситуацию, если заняться активной популяризацией различных видов спорта, чтобы повышать их массовость. Тогда, вполне возможно, туда придут и соответствующие средства, чтобы улучшить результаты на разных уровнях. И подвижки к этому есть: сейчас спортивные секции открываются даже на дворовых площадках, чтобы быть ближе к жителям. Думаю, значительную роль в этом процессе может сыграть и предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России».
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Сергей Левченко рассказал в ежегодном послании о положении дел в Приангарье «Это часть корпоративной культуры». Делегация АО «Самотлорнефтегаза» вернулась с корпоративного фестиваля «Роснефть зажигает звезды» Евгений Куйвашев предложил главам городов чаще общаться с людьми. Особенно на тему «ЭКСПО»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой2
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение