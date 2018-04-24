«Нужно повышать массовость спорта, тогда и деньги начнут вкладывать»

«Безусловно, большой спорт важен как воспитательный фактор. Дети живут примером, поэтому необходимо показывать им, на кого они должны ориентироваться. У них даже в психологии заложено, что они берут те паттерны, образы, на которые они хотят быть похожими. Это касается и кино, и искусства в целом, и семьи и спорта. И здесь одним из моментов, которому должны учиться дети, является достижение целей.

В этом плане спорт можно использовать как один из инструментов развития личности в подрастающем поколении. И это не говоря уже о том, что это здоровый образ жизни, воспитание характера, что само собой разумеется.

Да, результаты наших спортивных команд сейчас не слишком хороши. Хотя когда-то наш регион мог похвастать более весомыми достижениями. На мой взгляд, как общественника, здесь мы можем изменить ситуацию, если заняться активной популяризацией различных видов спорта, чтобы повышать их массовость. Тогда, вполне возможно, туда придут и соответствующие средства, чтобы улучшить результаты на разных уровнях. И подвижки к этому есть: сейчас спортивные секции открываются даже на дворовых площадках, чтобы быть ближе к жителям. Думаю, значительную роль в этом процессе может сыграть и предстоящий чемпионат мира по футболу, который пройдет этим летом в России».