Акция «Георгиевская ленточка»-2018 — где получить в Новосибирске

С 16.00 до 18.00 25 мая в Первомайском сквере города на площадке возле фонтана будут организованы тематические площадки, подготовленные бойцами студотрядов, и концерт, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. Также откроются фототочка «РСО помнит», выставка экспонатов военного времени. 27 апреля акцию «Георгиевская ленточка» организует волонтерский корпус Новосибирской области в учреждениях профессионального образования, в ЦДО «Алые паруса», ДМ «Маяк», перед театром оперы и балета, в Первомайском сквере и на улице Покрышкина у магазина «Кристалл». В Октябрьском районе ленту можно получить возле памятника Борису Богаткову . 3 и 4 мая символ победы будут раздавать в главных корпусах новосибирских вузов. 8 мая в 21.00 начнется акция «Свеча памяти» на мемориальном комплексе «Монумент славы», где также можно получить ленту. 9 мая в 9.00 ленточки раздадут на митинге, посвященном празднованию Дню Победы, на мемориальном комплексе «Монумент славы», а также во время шествия «Бессмертного полка».

«Бессмертный полк-2018: где заказать и сколько стоят штендеры» читайте здесь.

СПРАВКА

История георгиевской ленты берет свое начало с 18-го века. Черный и оранжевый — цвета дыма и пламени — символизируют военную доблесть и славу. Сегодня акция проходит не только в России и странах ближнего зарубежья, но и в Европе. Это обязательный атрибут во время шествия «Бессмертного полка» 9 Мая.

«Программа празднования 9 Мая 2018 в Новосибирске» читайте здесь.

«Семь салютов 9 мая 2018 в Новосибирске: где и когда» читайте здесь.