Библионочь 2018 «Магия книги» 

21 апреля в КЦ «Доброволец» прошла Всероссийская акция «Библионочь-2018», при поддержке наших постоянных друзей: компании «Автосфера» (такси, сервис), магазина ЗелЦветОпт и Творческого объединения «Карамельки».
Музыкальная программа «Мудрость народной песни» (Нечаева Ирина и группа «Голос ангела»), музыкально–театрализованная постановка «Лельник», мастер-класс «Ловец снов» (ARTGlass_Geometry), рисование акварелью с натуры «Магия книги» (Екатерина Чижуэн), читальня «Славянская мифология» — вот таким получился лоскут красочного полотна апрельской ночи в КЦ «Доброволец».
Атмосферу праздника создали «старославянские ведьмы», которые встречали наших гостей с доброжелательными предсказаниями.