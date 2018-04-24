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Библионочь 2018 «Магия книги»
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Библионочь 2018 «Магия книги» 

Управа района Крюково 54 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
21 апреля в КЦ «Доброволец» прошла Всероссийская акция «Библионочь-2018», при поддержке наших постоянных друзей: компании «Автосфера» (такси, сервис), магазина ЗелЦветОпт и Творческого объединения «Карамельки».
Музыкальная программа «Мудрость народной песни» (Нечаева Ирина и группа «Голос ангела»), музыкально–театрализованная постановка «Лельник», мастер-класс «Ловец снов» (ARTGlass_Geometry), рисование акварелью с натуры «Магия книги» (Екатерина Чижуэн), читальня «Славянская мифология» — вот таким получился лоскут красочного полотна апрельской ночи в КЦ «Доброволец».
Атмосферу праздника создали «старославянские ведьмы», которые встречали наших гостей с доброжелательными предсказаниями.
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