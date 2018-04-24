В центре соцпомощи семье и детям на севере Москвы отметили День космонавтики

В центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский», подопечными которого являются и жители Савеловского, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики. В мастер-классах, конкурсах и викторине могли принять участие все желающие.

— Каждый из гостей мог попробовать себя в роли настоящего космонавта. Наши воспитанники сами построили импровизированный корабль, ответили на вопросы викторины, нарисовали планеты, а также научились собирать космический мусор. Самым веселым оказался конкурс по изготовлению скафандра, — сообщила представитель центра Татьяна Кайдаш.

В конце праздника были подведены итоги конкурса поделок.

ЦСПСиД «Хорошевский» расположен по адресу Магистральный переулок, дом 7, корпус 2. (мю)