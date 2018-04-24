Ещё
В центре соцпомощи семье и детям на севере Москвы отметили День космонавтики
Далее:
Читайте также:
Ещё

В центре соцпомощи семье и детям на севере Москвы отметили День космонавтики 

Управа района Савеловский города Москвы 57 минут назад
В центре социальной помощи семье и детям «Хорошевский», подопечными которого являются и жители Савеловского, прошло мероприятие, приуроченное ко Дню космонавтики. В мастер-классах, конкурсах и викторине могли принять участие все желающие.
— Каждый из гостей мог попробовать себя в роли настоящего космонавта. Наши воспитанники сами построили импровизированный корабль, ответили на вопросы викторины, нарисовали планеты, а также научились собирать космический мусор. Самым веселым оказался конкурс по изготовлению скафандра, — сообщила представитель центра Татьяна Кайдаш.
В конце праздника были подведены итоги конкурса поделок.
ЦСПСиД «Хорошевский» расположен по адресу Магистральный переулок, дом 7, корпус 2. (мю)
Управа района Савеловский города Москвы: последние новости
В музее на Красноармейской детям расскажут о физике полета День открытых дверей в перинатальном центре Савеловского проведут 17 января На Большой Новодмитровской открылся фестиваль итальянской культуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»12
«Последний герой»: что стало с участниками20
«Маньяк-убийца» покривлялся перед камерой2
Где запрещают мультфильмы15
Видео
03:24
Звонарь сыграла песни Avicii на колоколах
Концерты
05:01
В Сети показали, как снимают «Игру престолов»
ТВ
02:22
Вышел финальный трейлер нового «Дедпула»
Кино
05:07
Секреты, которые звезды тщательно скрывают
Концерты
11:14
Как уходили знаменитости
Концерты
10:16
Звёзды, которые попали в Книгу рекордов Гиннеса
Кино
00:37
Поп-дива рухнула на сцену под тяжестью сестры
Концерты
10:10
Из чего делают чипсы, кетчуп и эскимо на заводах
Рестораны
04:14
Где запрещают мультфильмы
Кино
10:52
Заброшенные места, вызывающие ужас
Город
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение