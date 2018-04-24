«Сети для Йети»: костромич снял фильм о кологривском Лешем

На минувшей неделе стартовал юбилейный сороковой Московский международный кинофестиваль. Среди двухсот работ, представленных кинематографистами 46 стран, в фестивальных дебрях не затерялась и лента уроженца Костромы Андрея Митешина «Сети для Йети». Ее демонстрировали 21 апреля в столичном кинотеатре «Октябрь», пишет «Народная газета».

Андрею выставить эту работу на престижнейший показ предложил оскароносец Владимир Меньшов

Андрея Митешина многие земляки помнят как яркого журналиста костромского ТВ. Слишком уж горячими были митешинские эфиры. Однажды дело даже дошло до драки в студии. И решил Андрей тихо-мирно перебазироваться на столичное телевидение. Получилось. Дальше — больше. Закончил старейшую киношколу дополнительного образования — ВКСиР (высшие курсы сценаристов и режиссеров). Дипломной работой и стал фильм «Сети для Йети». Именно его принимал при выпуске педагог Меньшов. Посмотрел и был краток: «Андрей, у тебя получается. Прорывайся!»

Прорыв оказался до банальности простым — фильм на Московский международный фестиваль отправили по электронной почте. Ответ от михалковского жюри был положительным.

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Сюжет фильма более чем реальный. Многих всколыхнула трагическая судьба отшельника (Лешего), жившего годами в лесной костромской глухомани. Справедливости ради стоит признать, что первый шестиминутный «фильм» в марте 2008-го по горячим следам показало НТВ : «Стало известно, что в результате спецоперации в Костромской области убит человек по прозвищу Леший, о котором там ходили легенды. Он, мол, был двухметрового роста, борода до колен и ружье соответствующего калибра — с артиллерийский снаряд или пушечное ядро. Гибель отнюдь не мифологического обитателя кологривского леса заставило по-новому взглянуть на феномен отшельничества в современной России».

Местным жителям предъявили посмертную фотографию Лешего для опознания. Милиция объяснила: с прошлого года здесь открыт заповедник, в котором не только запрещено стрелять дичь, но и находиться без специального талона. Как только выследили Лешего, послали к нему экспедицию. Никто не думал, что он станет сопротивляться целому отряду милиционеров. Причем, так ожесточенно. Пока он не ранил человека, его не трогали. А потом лесного жителя настигла пуля снайпера…

прокуратуре дело завели по статье: вооруженное сопротивление представителям власти. Многие уверены, что по Уголовному кодексу милиция поступила правильно. Совсем другое дело, если учитывать общечеловеческие ценности.

До своей гибели Леший четверть века жил в лесной избушке. По ранней фотографии без бороды его идентифицировали: Александр Бычков , 55 лет. Ростом метр пятьдесят два. Житель Мантурова. Решил поселиться в лесу, когда жена выгнала из дома якобы за пьянство. В лесу Бычков охотился, собирал ягоды, плел корзинки. Менял их, выходя на свет божий, на продукты.

Для меня эта история началась немножко по-другому. И в фильме она подается иначе. Будучи провинциальным журналистом, в 2000 году, записывая интервью с директором кологривского леспромхоза, спросил: «Какие у вас тут происходят чудеса?» И услышал: «Знаешь, у нас живут снежные люди. Очень давно. И свидетельства уходят к началу двадцатого века. Рост лохматых существ больше трех метров». А еще директор говорил, что как-то в лесу собаки подбежали к нему, поджав хвост. Ясно было, очень испугались кого-то. Вскоре в местной газете появилась заметка «Чудобище». А там такие места, что до Белого моря можно идти три тысячи километров и не встретить ни одного человека. Лес. Тайга. Многие деревья в обхвате больше метра, — говорит Андрей МИТЕШИН.

Во время съемок происходило что-то такое «неспроста». И составы группы менялись, и с погодой что-то было. И у костра по ночам появлялись необычные тени, силуэты, зафиксированные фототехникой.

Предварительная работа тоже шла непросто. Первоначально была задумка пригласить актеров Костромского драматического театра. Но они наотрез отказались сниматься без гонорара. А с чего платить, если съемки и так обошлись в копеечку. Потребовался даже вертолет. Андрей (вместе с женой-продюсером картины) даже хотели продать квартиру. Но «прилетел вдруг волшебник» в лице костромского бизнесмена Владимира Михайлова и помог.

Роль командира ОМОНА в 25-минутной насыщенной короткометражке, снятой за рекордные шесть дней, согласился сыграть небезызвестный Сергей Горобченко . Причем бесплатно.

Оценки серьезных российских кинокритиков не заставили себя долго ждать. К примеру, маститый киновед Евгений Марголит уверен, что работа нашего земляка смотрится как страшная сказка.